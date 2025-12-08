Hatalmasat kaszálhatnak a zánkai volt MÁV-üdülő megvételével

Akár 6-8 milliárd forint hasznot is hozhat tulajdonosainak az a zánkai luxuslakópark, amit a volt MÁV-üdülő helyére épít egy, tulajdonosait magántőkealapok mögé rejtő cég – írja a 24.hu. Mindez annak fényében különösen szép haszon, hogy a telket a beruházó cég mindössze 574 millió forintért vette meg egy árverésen az államtól. Ráadásul a portálnak nyilatkozó szakértők szerint a beruházás kockázatát még így is részben állami szereplők állhatják.

Tavaly januárban jelent meg a hír, hogy a zánkai egykori MÁV-üdülő helyén luxus villákat épít majd a Goro Maxi Kft. nevű cég, amely 2022-ben vásárolta meg a területet az államtól. A területről már elbontották a korábbi épületeket, és készen vannak a luxusvillák tervei is, a beruházó pedig építési engedélyt is kapott. A területen 11 épületben összesen 38 lakást terveznek építeni, amelyek mérete 80-130 négyzetméter között alakul. A lakásokat már árulják is, nem is olcsón: a 24 újságírója potenciális vevőként érdeklődött a beruházónál, amely közölte, hogy

a luxuslakásokat várhatóan 3-3,5 millió forintos négyzetméteráron adják majd el.

A tervezett 38 apartman összterülete 3870 négyzetméter lesz a portál által látott tervek szerint, ami 3 milliós áron 11,6 milliárd, 3,5 milliós áron 13,5 milliárd forint bevételt jelent. A luxusvillákat még meg kell építeni, ami elég költséges dolog, de a 24.hu-nak nyilatkozó építészek szerint a telek árával együtt is nagyjából 5,5 milliárd forint lesz a projekt költsége, így akár 6-8 milliárd forint haszon is maradhat majd a beruházónál.