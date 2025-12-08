2p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Ingatlan

Hatalmasat kaszálhatnak a zánkai volt MÁV-üdülő megvételével

mfor.hu

Akár 6-8 milliárd forint haszon is maradhat.

Akár 6-8 milliárd forint hasznot is hozhat tulajdonosainak az a zánkai luxuslakópark, amit a volt MÁV-üdülő helyére épít egy, tulajdonosait magántőkealapok mögé rejtő cég – írja a 24.hu. Mindez annak fényében különösen szép haszon, hogy a telket a beruházó cég mindössze 574 millió forintért vette meg egy árverésen az államtól. Ráadásul a portálnak nyilatkozó szakértők szerint a beruházás kockázatát még így is részben állami szereplők állhatják.

Tavaly januárban jelent meg a hír, hogy a zánkai egykori MÁV-üdülő helyén luxus villákat épít majd a Goro Maxi Kft. nevű cég, amely 2022-ben vásárolta meg a területet az államtól. A területről már elbontották a korábbi épületeket, és készen vannak a luxusvillák tervei is, a beruházó pedig építési engedélyt is kapott. A területen 11 épületben összesen 38 lakást terveznek építeni, amelyek mérete 80-130 négyzetméter között alakul. A lakásokat már árulják is, nem is olcsón: a 24 újságírója potenciális vevőként érdeklődött a beruházónál, amely közölte, hogy

a luxuslakásokat várhatóan 3-3,5 millió forintos négyzetméteráron adják majd el.

A tervezett 38 apartman összterülete 3870 négyzetméter lesz a portál által látott tervek szerint, ami 3 milliós áron 11,6 milliárd, 3,5 milliós áron 13,5 milliárd forint bevételt jelent. A luxusvillákat még meg kell építeni, ami elég költséges dolog, de a 24.hu-nak nyilatkozó építészek szerint a telek árával együtt is nagyjából 5,5 milliárd forint lesz a projekt költsége, így akár 6-8 milliárd forint haszon is maradhat majd a beruházónál.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Keddtől még olcsóbb lesz a tankolás a benzineseknek

Keddtől még olcsóbb lesz a tankolás a benzineseknek

A dízel ára nem változik.

Egyelőre elmaradt az áttörés a babaváró hitelnél

Egyelőre elmaradt az áttörés a babaváró hitelnél

A babaváró hitel még mindig jelentős tényező.

Bejött az újabb árrésstop, örülhetnek a nyugdíjasok

Bejött az újabb árrésstop, örülhetnek a nyugdíjasok

Az árrésstop kiterjesztése, valamint egyes piaci folyamatok miatt tovább csökkent a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerekből összeállított árkosár értéke. Sőt, a tavaly év végi áremelkedés okozta bázishatás miatt az éves index ismét negatív értéket mutatott, azaz egy év alatt csökkent a termékek összértéke. Íme, a decemberi Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés.

A héten kiderül, mekkora lyuk tátong a magyar költségvetésen

A héten kiderül, mekkora lyuk tátong a magyar költségvetésen

A jövő héten jelenik meg az államháztartás november végi helyzetéről szóló gyorstájékoztató, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pedig ismerteti a novemberi infláció alakulását, az ipar és az építőipar teljesítményét is.

Orbán Viktorék kigáncsolták az uniós B-tervet

Orbán Viktorék elgáncsolták az uniós B-tervet

Ukrajnát így nem lehet megsegíteni.

Fontos döntés született Magyarországról, amíg ön aludt

Rossz vége lesz az osztogatásnak? Vészjósló ítéletet mondtak a magyar gazdaságról az éj leple alatt

Megérkezett a Fitch Ratings ítélete.

Eddig csökkent a benzin ára, most jön a fordulat?

Eddig csökkent a benzin ára, most jön a fordulat?

A hétvégén ismét csökkennek a hazai üzemanyagárak, így néhány diszkontkútnál már a lélektani 550-es szint alá kerül a benzin ára. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint azonban az esés megállhat, és a jövő héten akár drágulást is tapasztalhatunk.

Új rekord a közmédiánál: 116 milliárd forint közpénz kilenc hónap alatt

Új rekord a közmédiánál: 116 milliárd forint közpénz kilenc hónap alatt

Van miből fizetni Korda György gázsiját a közmédiánál.

Lecsapott a kukásautó-kartellre a GVH

Lecsapott a kukásautó-kartellre a GVH

Egyeztették a cégek a közbeszerzéseket.

100 ezer forintot készpénzt kaptak karácsonyra egy borsodi falu lakói

100 ezer forint készpénzt kaptak karácsonyra egy borsodi falu lakói

Berentében népszerű lesz a polgármester.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168