Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró Hernádi Zsolt Magyar Péter Magyar Telekom Mol OTP Richter Gedeon Részvény Tőzsde

Hatalmasat ment a tőzsde a Tisza győzelmének farvizén

mfor.hu

Csak a Mol részvényesei szomorkodhattak.

Kiemelkedő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az országgyúlési választást követő héten, pénteken a BUX 138,813,03 ponton zárt, 4,46 százalékkal, 5929,8 ponttal magasabban az előző heti záróértékénél.

A tőzsde összforgalma 336,2 milliárd forint volt az előző heti 174,3 milliárd forint után, a vezető részvények mindegyike erősödött.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője a hét eseményeit összegző, az MTI-nek megküldött értékelésében a választásokat követő események közül külön kiemelte a miniszterelnök-jelölt nemzetközi sajtótájékoztatóján elhangzott bejelentéseket. Magyar Péter közölte: a kormány prioritásai között szerepel 20 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás hazahozatala. Kijelentette, hogy fontos a jegybanki függetlenség, és amennyiben az árstabilitási mandátumot jól látja el az MNB, nem látja okát, hogy Varga Mihálynak távoznia kellene. Az euróbevezetéssel kapcsolatban Magyar Péter elmondta, hogy hamarosan meghatározzák a céldátumot, amikorra kitűzik a maastrichti kritériumok teljesítését.

Az S&P hitelminősítő várakozásai szerint az új kormány a befagyasztott uniós forrásokat is felszabadíthatja, ugyanakkor a hitelminősítés szempontjából fontos lesz a költségvetési tervek bemutatása, valamint a kormányzati működés hatékonyságának javítása. A hitelminősítő értékelése szerint a közel-keleti helyzet a folyó fizetési mérlegen és a költségvetésen keresztül is nyomást gyakorol a magyar gazdaságra – tette hozzá.

A legnagyobb heti emelkedést felmutató OTP Bank pénteken tartotta közgyűlését, ahol döntöttek az osztalékfizetésről: a tavalyi év eredményéből 300 milliárd forintot fizetnek ki a részvényesek között, ami részvényenként 1071,43 forint. A közgyűlésen Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke jelezte, a pénzintézet korrekt együttműködésre törekszik a Tisza-kormánnyal és azt várja, hogy az egyedi kormánybeavatkozások megszűnjenek, és előbb-utóbb a különadók is eltűnjenek. Jelezte, a társaság három éve nem hajtott végre felvásárlást, az idén azonban várható egy jelentős akvizíció.

Az Equilor elemzője az OTP részvényeire ható tényezők között megemlítette, hogy az Autonomous Research 44 677 forintról 54 184 forintra emelte 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is felülteljesítés.

A Bloomberg értesüléseit idézve írt arról is, hogy a lengyel PKO felgyorsította magyarországi terjeszkedési terveit a hétvégi választások tükrében, mivel a pénzintézet a váltás után kiszámíthatóbb szabályozói környezetre számít.

A Mol árfolyama a választás után a többi vezető részvényhez hasonlóan emelkedett. Mint arról az MTI is beszámolt, csütörtökön Magyar Péter találkozott Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatóval, és azt kérte, hogy ne fizessék ki a Mathias Corvinus Collegiumnak az április 9-i közgyűlésen jóváhagyott 25 milliárd forint osztalékot, erre a hírre a papír árfolyama csökkent. A találkozót követő napon a Mol bejelentette: a vezérigazgatói bizottság – korábbi gyakorlatával összhangban és a jogszabályi előírásoknak megfelelően – azt javasolja igazgatóságnak, hogy az osztalékot a harmadik negyedévben fizessék ki a cég részvényeseinek. Ettől a részvény árfolyama is korrekcióba kezdett, utóbb azonban mégis mínuszban zárt pénteken az olaj árának meredek esése miatt.

A héten a vezető részvények közül az OTP teljesített a legjobban, árfolyama az előző heti 12,2 százalék után 8,6 százalékkal emelkedett, 44 850 forinton zárt pénteken. Heti forgalma az előző heti közel duplája, 237 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom 4,62 százalékkal erősödött a héten, a papír 2446 forinton zárt pénteken, heti forgalma meghaladta a 14,9 milliárd forintot.

A Richter árfolyama 2,73 százalékkal emelkedett, a részvény pénteken 13 150 forinton fejezte be a kereskedést közel 28,7 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A Mol árfolyama a 0,79 százalékkal, 4088 forintra emelkedett. A heti forgalma az előző heti közel ötszöröse, 43,2 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX a héten 3,27 százalékkal, 292,17 ponttal 9223,05 pontra erősödött.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Eszetlen mennyiségű olaj tűnt el a piacról

Eszetlen mennyiségű olaj tűnt el a piacról

500 millió hordó 50 nap alatt.

Marad az olcsó benzin, bár vészesen fogynak a tartalékok

Marad az olcsó benzin, bár vészesen fogynak a tartalékok

A kormányváltás után is maradhat az üzemanyagok hatósági ára, derült ki Magyar Péter csütörtöki bejelentéséből. Ugyanakkor az Mfor Üzemanyagár-figyelő számításai szerint a tartalékok apadása miatt ennek fenntartása tartósan csak akkor lehetséges, ha a nyersolaj és a finomított termékek tőzsdei ára érdemi csökkenést mutat a következő hetekben.

Végre zuhan az olaj- és a gázár a nagy bejelentés hatására

Nehéz kőként zuhan az olaj- és a gázár a nagy bejelentés hatására

Donald Trump bejelentette a globális energiaellátásban kulcsszerepet játszó Hormuzi-szoros megnyitását. 

Már az új parlamentre hagyta az Orbán-kormány a védett ár megszavazását

Már az új parlamentre hagyta az Orbán-kormány a védett ár megszavazását

A kormány döntött a védett üzemanyagár fenntartásáról szerdai ülésén, az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki Facebook-bejegyzésében.

Brüsszel szerint nincs üzemanyaghiány

Brüsszel szerint nincs üzemanyaghiány

Jelenleg nincs üzemanyaghiány az Európai Unióban, az Európai Bizottság azonban felkészül a repülőgép-üzemanyagok esetleges, továbbra is aggodalomra okot adó ellátási hiányára – jelentette ki Anna-Kaisa Itkonen, a brüsszeli testület illetékes szóvivője Brüsszelben pénteken.

Ősszel mondanak ítéletet Magyarországról, ez a Tisza-kormánynak is sorsdöntő lehet

A hitelminősítők várhatóan csak ősszel vizsgálják felül Magyarország adósságbesorolását, amelynek alakulásában az európai uniós pénzek felszabadítása döntő tényező lehet – közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. pénteken.

Nagy a nyomás az új kormányon: a béremelést még idén meg kellene lépni

Nagy a nyomás az új kormányon: a béremelést még idén meg kellene lépni

Mindössze 2,6 százalékkal nőtt az egészségügyi dolgozók fizetése az elmúlt évben, az új kormányzatnak még idén végre kellene hajtania a bérelemési ígéreteit. A feldolgozóiparban sok cég tartalékolhat munkaerőt, de Virovácz Péter egyre nagyobb esélyt lát arra, hogy jelentős leépítések jöhetnek a versenyszférában. Megjöttek a fegyverpénztől mentes friss kereseti adatok, az Mfor összegyűjtötte az elemzők legfontosabb megállapításait.

Fogy az olaj, ketyeg az óra, de kell-e izgulnunk?

Fogy az olaj, ketyeg az óra, de mennyire kell izgulnunk?

Történelmi mélypontra süllyedt a magyar stratégiai olajkészlet. Az igazán drasztikus visszaesést a finomított termékeknél láthatjuk. Óriási szükség lenne az oroszok által szétlőtt Barátság vezeték újraindítására, ami az ukránok szerint néhány héten belül megvalósulhat.

Szombaton is örülhet, aki piaci áron tankol

Szombaton is örülhet, aki piaci áron tankol

A védett ár pedig továbbra is marad.

Az MCC várhatja a pénzét, a Mol idén később fog osztalékot fizetni

Az MCC várhatja a pénzét, a Mol idén később fog osztalékot fizetni

Az MCC 24,12 milliárd forintot kaphatna.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG