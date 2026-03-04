2p
Makró Autópiac, járműipar

Hatalmasat ugrott a használt autók behozatala

mfor.hu

Februárban 12 206 import használt személyautó érkezett, ami 26 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, jelentette a DataHouse.

Néhány hónapon belül immár másodszor fordul elő, hogy az import használt autók havi darabszáma 12 ezer fölé emelkedik, ami azt mutatja, hogy folytatódik az a trend, hogy egyre több autóvásárló figyelme fordul újra a külföldi autópiacok felé – közölte a DataHouse.


Fotó: DataHouse

„A használt autók behozatalának havi szintje az előző év közepétől került a 11 ezres szint fölé, és csupán két hónap adatai maradtak el ettől az értéktől: a decemberi időszak szezonálisan minden évben gyengébb számokat mutat, januárban pedig a hóhelyzet fizikailag nehezítette a külföldi autók beszerzését és szállítását -– magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – A forgalom ezt követően látványosan élénkült meg újra, amit részben az előző hónapok elmaradt igényeinek pótlása okozott, részben a továbbra is kedvezően alakuló euróárfolyam, amely a hónap során még a 375 forintos szint alá is benézett.”

A használtautó-import a teljes hazai használtautó-kereskedelemnek csupán egy kis szelete: a belföldi átírások száma 6-7-szeresen múlja felül az importból származó autóvásárlásokét.

A behozott használt autók közötti márkasorrend az első két hónapban kisebb változást hozott: a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt 12,7 százalékos részesedéssel, ám a Ford 8,9 százalékos részesedésével újból átvette az Opeltől (8,6 százalék) a második helyet. 6,4 százalékkal őrzi negyedik helyét az Audi, melyet a Toyota (6,0 százalék) és a Hyundai (5,1 százalék) követ.

A használtautó-import mennyisége az év első két hónapjában összesen 22 243 volt, ami 10,4 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 20 139-es értéket. Ugyanebben az időszakban a hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő újautó-eladások száma 19 016 volt, ami 3,5 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi 19 705-ös mennyiségnél.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A szolgáltatásokban nőtt a kiviteli többlet

A szolgáltatásokban nőtt a kiviteli többlet

3,1 milliárd euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a IV. negyedévben. Az aktívum 469 millió euróval volt több a 2024. IV. negyedévinél.

Ma délután Ön is kérdezhet Bod Péter Ákostól és Pleschinger Gyulától – a Klasszis Klub Live-ban

A Klasszis Média immár 6. évfolyamában járó egyórás élő adásának mai vendége a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, valamint a Monetáris Tanács korábbi tagja lesz. Szokás szerint ezúttal sem csak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Orbán Viktor barátai sokkal nagyobb kárt okoznak, mint Zelenszkíj

Trump és Netanjahu háborúja jóval többe kerül Magyarországnak, mint a Barátság kőolajvezeték leállítása

A magyar kormány továbbra is kampányüzemmódban pörög, ennek pedig fő üzenete, hogy Ukrajna bele akar minket sodorni a háborúba. Ennek első lépése a magyar energetikai ellátás megbénítása, az oroszok által lebombázott Barátság kőolajvezeték révén. Ugyanakkor a magyar vállalatoknak és adófizetőknek egy másik háború sokkal több pénzbe kerül. Az Orbán Viktor szövetségesei, vagyis Donald Trump és Benjamin Netanjáhú által Irán ellen indított harcoknak magyar szempontból közel háromszor akkora a pluszköltsége, a miniszterelnök és a külügyminiszter mégis mélyen hallgat.

Keményen üzent a Mol: „a Janaf láthatóan visszaél a helyzetével”

Keményen üzent a Mol: „a Janaf láthatóan visszaél a helyzetével”

A Mol tiszta vizet öntene a pohárba.

Itt a bejelentés: újabb hatalmas devizakötvény-kibocsátást hajtott végre a magyar állam

Itt a bejelentés: újabb hatalmas devizakötvény-kibocsátást hajtott végre a magyar állam

6 százalékos kamatra értékesített zárt körben az ÁKK.  

Kilőttek a szállítási árak, hamarosan kilőnek a gáz- és olajárak is?

Kilőttek a szállítási árak, hamarosan kilőnek a gáz- és olajárak is?

Ilyen árakat még soha nem láttak. Hajóból sincs elég, hogy kielégítsék a keresletet.

Még mélyebbre taszíthatja a magyar gazdaságot a közel-keleti háború

Még mélyebbre taszíthatja a magyar gazdaságot a közel-keleti háború

Nem igazán győzte meg az elemzőket az a tény, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) enyhén felfelé módosította a tavalyi negyedik negyedéves GDP-növekedés ütemét. Sőt, épp ellenkezőleg, érkezett egy újabb kilátásrontás 2026-ra vonatkozóan. A közel-keleti háború pedig újabb lefelé mutató kockázatokat jelent.

Még drágább lesz a benzin és a dízel is szerdától

Még drágább lesz a benzin és a dízel is szerdától

A Brent olaj jegyzésára 80 dollár felett van már.

Kiderült az igazság, pozitív meglepetést is tartogatnak a részletes GDP-adatok

Kiderült az igazság, pozitív meglepetést is tartogatnak a részletes GDP-adatok

A tavalyi negyedik negyedévre vonatkozóan enyhén gyorsuló GDP-növekedést mért a Központi Statisztikai Hivatal a második becslésében. A 2025-ös, egész évi mutató ugyanakkor nem változott: a GDP a nyers adatok esetében 0,4 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,3 százalékkal múlta felül az előző évit.

Hogyan hatott a forinterősödés az inflációra?

Mutatjuk, hogyan hatott a forinterősödés az inflációra

A GKI elemzése szerint a forint 2025-ben végbement erősödése mérsékelte a fogyasztóiár-indexet, ugyanakkor ez a hatás nem azonnali.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168