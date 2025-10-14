Hatalmasat zuhant a magyar autógyártás augusztusban

Augusztusban 2,3 százalékkal esett vissza az ipari termelés volumene, éves szinten 7,3 százalék a csökkenés – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adataiból. Az augusztusi az idei legnagyobb havi csökkenés a hivatal adatai szerint.

A járműgyártás volumene 20 százalékkal esett vissza az előző év azonos hónapjához mérten. Az alkatrészgyártásnak köszönhető, hogy az adat nem lett még rosszabb: ennek az alágnak a termelési volumene 11,5 százalékkal csökkent, miközben a közúti gépjármű gyártása 35 százalékkal.

A számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása viszont 17,4 százalékkal meghaladta a 2024. augusztusi szintet. Ezen belül a számítógép, perifériás egység gyártása 62 százalékkal bővült.

Az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 10,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, összességében a villamos berendezés gyártása 9,4 százalékkal csökkent.

A járműgyártás kivitele 17,7 százalékkal esett vissza éves szinten, összességében az ipari export volumene 9,5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés 7,6 százalékkal csökkent az előző augusztusihoz képest.

Érdekesség, hogy az ipari termelés Közép-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon még augusztusban is bővülni tudott, a Dél-Alföldön viszont 28 százalékos volumencsökkenést mért a KSH.