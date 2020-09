Hova utazhatunk? Hogy jöhetünk haza? Tudnivalók a szeptembertől érvényes határzárról

A nyár utolsó heteiben elkezdett meredeken felfelé ívelni az országban az azonosított koronavírusos fertőzések száma, és ezeket az eseteket minden bizonnyal a külföldi nyaralásról hazatérő magyarok hozták be. A kormány ezért úgy döntött, hogy - Orbán Viktor szavaival élve - "satu közeli szigort" vezet be a határokon. Ez azt jelenti, hogy megszűnt a színkódos rendszer, mellyel a nyári hónapokban az operatív törzs a világ országait osztályozta a helyi koronavírus-helyzet súlyossága alapján, és mostantól a kormány álláspontja szerint minden Magyarországon kívüli országban nagy a megfertőződés veszélye, ezért azt tanácsolják a magyaroknak, hogy senki ne utazzon külföldre, ha nem muszáj.

Magyarország zöld, minden más ország vörös

- sommázta az érthetőség kedvéért a szeptember elsején kezdődő új korszakot Gulyás Gergely egy nyár végi Kormányinfón. Az új rendszer legalább egy hónapig velünk marad, októberben újraértékelik a helyzetet. Az értékelésnél szempont lesz a nemzeti konzultáció eredménye is - addigra rendelkezésre állnak majd a kitöltők válaszai.

Satu közeli szigor a határon - kivételekkel

Szeptember elsejétől az új intézkedések értelmében külföldi állampolgár nem léphet be Magyarország területére - de a korlátozás alól van egy sor felmentő tényező, köztük olyanok is, melyek nem annyira Orbán Viktor megfontolt döntéseként, sokkal inkább a miniszterelnök baráti gesztusaként értékelhetők.

Ilyen az, hogy szeptember hónapban mégiscsak bejöhetnek hozzánk a V4-tagországok - rajtunk kívül Csehország, Szlovákia és Lengyelország - állampolgárai közül azok, akiknek szeptember elseje reggel kilenc óra előtt már volt legalább egy napra szállásfoglalása valamely magyarországi szálláshelyen, legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig. Nekik hozniuk kell egy magyar vagy angol nyelvű okiratot is, mely igazolja, hogy a belépést megelőző 5 napon belül csináltattak egy darab koronavírus-tesztet, mely negatív lett. Az enyhítésre Andrej Babis cseh miniszterelnök kérte meg Orbán Viktort augusztus utolsó napján, aki a kérésnek eleget tett, majd később a kedvezményeket kiterjesztette a lengyel és a szlovák szeptemberi turistákra is.

A kormány a hazatérő magyar állampolgároknak és magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjaiknak is kedvez: nem kell karanténba menni, ha egy másik V4-es ország területéről érkeznek Magyarországra, és valamelyik ottani szálláshelyen a hazaérkezés napját megelőző napra már volt szobafoglalásuk - de csak akkor, ha a foglalást szeptember elseje reggel kilenc óra előtt ejtették meg.

Ez a V4-es turistákra vonatkozó enyhítés október elsejével érvényét veszti.

Indokoltabb és tartós kivételt kapnak a határzár alól az esetlegesen érkező katonai konvojok, szintén mentesül minden üzleti célú beutazás, a 30 km-es sávban történő belépés - ez gyakorlatilag az ingázó munkavállalóknak ad könnyebbséget - és a humanitárius folyosón történő áthaladás (tranzit). És továbbra is bejöhetnek az országba a Magyarországon játszó külföldi állampolgárságú sportolók.

A hazatérés szabályai

Szeptember elsejétől minden külföldről hazatérő magyar állampolgárnak 14 nap karanténba kell vonulnia, vagy legalább addig, ameddig két nap különbséggel nem tud két negatív koronavírus-tesztet felmutatni. Ezt a két tesztet itthon kell elvégezni, mert a kormány álláspontja szerint csak ez tekinthető biztonságosnak. A V4-es, szeptemberi turistákra ez a kitétel nem vonatkozik, ők az anyaországukban is elvégezhetik a belépéshez szükséges tesztet, és, mint fentebb írtuk, nekik csak egy darab negatív teszt szükséges.

A teszt költségét minden hazatérő magyarnak magának kell állnia, kivéve azokat, akik nem jártak külföldön, hanem kontaktkutatás miatt végeznek el rajtuk tesztet.

Hova utazhatunk?

Ha a magyarok leggyakoribb közeli úti céljait számba vesszük, azt látjuk, hogy mi tulajdonképpen majdnem mindenhova simán beutazhatunk, az esetek többségében mindenféle korlátozás nélkül. Ha tehát a kormány tanácsa ellenére muszáj mennünk, akkor az alábbiaknak megfelelően könnyű lesz a dolgunk az idegen országba való bejutással, csak mérlegeljük a hazatérés utáni költséges teszteltetést és a kötelező karantént.

Fontos megjegyezni, hogy az alábbiak a szeptember elsejei állapotokat tükrözik, és azt is, hogy aki nekiindulna a határnak, előbb tájékozódjon a részletekről is az adott ország konzuli szolgálatánál.

Ausztria

Nyugati szomszédaink és munkaadóink mentesítettek minket valamennyi beutazási korlátozás alól, se orvosi igazolásra se karanténozásra nincsen szükségünk, ha Magyarországról Ausztriába megyünk.

Csehország

Június 5-től a magyar állampolgárok korlátozások nélkül utazhatnak Csehországba, nem kell nekünk negatív teszt, karantén és még az úti cél pontos megjelölése sem.

Szlovákia

Szlovákiába július 20-tól karanténintézkedés és negatív teszt eredmény bemutatási kötelezettség nélkül léphetnek be Magyarországról az állandó, vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező személyek. Fontos viszont, hogy a szlovák hatóságok hangsúlyozottan nem az állampolgárságot, hanem a területi tartózkodást nézik (ez általánosnak mondható a többi ország eljárásában is), tehát annak, aki a (közúton történő) belépést megelőző 14 napban olyan országban járt, ami nincs a biztonságos országok között, 96 óránál nem régebbi negatív RT-PCR teszt eredményt kell szlovák, angol, német vagy cseh nyelven bemutatnia, és a negatív teszt bemutatásáig házi karanténba kell vonulnia.

Horvátország

Korlátozások nélkül mehetünk, kötelező karantén a tünetmenteseknek nincs, annyit kérnek, hogy belépés után 14 napig lehetőség szerint kerüljük az embereket, a fizikai érintkezést. Fontos viszont, hogy a horvát hatóságok a beutazásakor az esetleges, későbbi járványügyi kontaktkutatás megkönnyítéséért rögzítik az úti célt, mobiltelefon számot és e-mail címet. Ezeket az adatokat viszont előre, elektronikusan is le lehet adni a https://entercroatia.mup.hr/ honlapon, ezzel el lehet kerülni a torlódást, várakozást a határon.

Szlovénia

Magyarország felől továbbra is karanténmentes a beutazás és a tartózkodás.

Ukrajna

Kijev augusztus 28-tól egy hónapra lezárta az ország határait a külföldiek előtt, csak az átutazást engedélyezi, továbbá a tartózkodási engedéllyel rendelkezők, valamint kivételt képező személyek, csoportok számára a belépést. Észak-keleti szomszédunknál a mi nyári osztályozásunknál egyszerűbb, csak vörös és zöld országokat tartalmazó színkód-lista van érvényben, itt Magyarország továbbra is a zöldek között szerepel. A zöld zónába sorolt országokból érkezőknek nem kell kéthetes önelszigetelésbe vagy karanténba vonulniuk Ukrajnában, tehát ide is korlátozások nálkül utazhatnánk - az egy hónapos, mindenkire vonatkozó határzár letelte után.

Románia

Nem ütközünk akadályba a román határon, még karanténba se kell mennünk, mert Románia Magyarországot jelenleg nem tekinti járványügyileg kockázatos terepnek, vagyis nem vagyunk a "sárga zónában". Az onnan érkezőknek ellenben 14 napos karanténba kell vonulniuk, amikor az országba lépnek. Az érvényes zóna besorolást hétfőnként teszik közzé.

Szerbia

A fertőzöttségi szint alapján Szerbia három zónába sorolja az országokat: vörös, kék és zöld. Magyarország a zöld zónába került, így onnan érkezve nincs semmiféle beutazási korlátozás.

Németország

Június 15. óta szabadon beutazhatunk Németországba. A beutazási korlátozások alól mentesült országok listáját kéthetente vizsgálják felül a fertőzöttségi adatokat figyelembe véve. A beutazási szabályok esetén a kiindulási ország, és nem az állampolgárság az irányadó. Németországban minden tartománynak külön karanténszabályai vannak, így a pontos úti célunknak megfelelően tájékozódjunk erről, ha menni kell. Egységes szabály ugyanakkor, hogy csak akkor kell karanténba vonulni, ha az érintett személy a Németországba történő beutazását megelőző 14 napban a Robert Koch Intézet által meghatározott rizikóövezetben tartózkodott.

Franciaország

Nincs karantén-kötelezettségünk belépéskor, és negatív tesztet sem kell bemutatni. Viszont ha a Franciaország területére történő érkezést megelőző egy hónapban a vírus aktív terjedési területén tartózkodtunk, akkor kell egy darab, az utazást megelőző 72 órában készült negatív teszt, annak hiányában pedig szükséges karanténba vonulni. A vírus aktív terjedési területe a franciák szerint minden Európai Unión kívüli ország, kivéve: Andorra, Ausztrália, Kanada, Grúzia, Izland, Japán, Liechtenstein, Monaco, Montenegró, Marokkó, Norvégia, Új-Zéland, Ruanda, Saint-Marino, Vatikán, Svájc, Szerbia, Dél-Korea Thaiföld, Tunézia, Uruguay.

Olaszország

Magyarországról korlátozás és karanténkötelezettség nélkül beutazhatunk Olaszországba, azonban a testhőmérsékletét bármikor ellenőrizhetik az olasz hatóságok, nemcsak a repülőtereken, hanem a forgalmasabb kikötőkben és vasútállomásokon is tesztelik az érkezőket. Az olaszoknál fontos a kocsin belüli maszkviselés. Az egy háztartásban élőknek a kocsiban nem kell maszkot hordaniuk, de ha nem egy háztartásban élő személyek utaznak egy gépkocsiban, úgy kötelező a maszkviselet, a vezető melletti ülést szabadon kell hagyni és a hátsó ülésen maximum 2 fő foglalhat helyet.

Spanyolország

Szabadon beléphetünk, de a spanyolországi légi és vízi kikötők háromlépéses vizsgálatot végeznek el a külföldi állampolgárok belépésekor: formanyomtatvány kitöltése, lázmérés és „szemrevételezés". A formanyomtatványt repülővel érkezéskor a légitársaság adja át az utasoknak, de az a közúti határátkelőhelyeken is hozzáférhető. Lehetőség van előre is kitölteni elektronikusan (ekkor kap az illető egy QR-kódot, melyet belépéskor beolvasnak, meggyorsítva ezáltal a belépést).

Egyesült Királyság

Július 10-én élesedett a britek listája a beutazási korlátozásoktól alól mentesülő országokról, ezen Magyarország is szerepel. Beutazhatunk tehát minden közlekedési eszközön, és a 14 napos karantént sem kell tartanunk, kivéve, ha a beutazást megelőző 14 napban nem kerestünk fel más, a kivételek közé nem sorolt országot vagy területet. A beutazást megelőzően ki kell tölteni egy formanyomtatványt, és azt vissza kell igazolni az országba való belépéskor - akár mobiltelefonról. A Passenger Locator Form a https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk honlapon érhető el. Ezt kitölteni minden külföldről beutazó személynek kötelező, függetlenül attól, hogy mentesül-e a karantén-kötelezettség alól.

Írország

2020. július 22-től magyar állampolgároknak nem kell karanténba mennie az Írországba utazást követően.

Hollandia

Személyforgalomban a Magyarországról érkező magyar állampolgárokkal szemben nem vezettek be speciális szabályozást. A hollandiai repterekre viszont csak maszkban és COVID-tünetek nélkül lehet belépni, illetve előzetesen ki kell tölteni egy egészségügyi nyilatkozatot, amelyet az utasnak magával kell vinnie. Aki bármelyik kérdésre igennel válaszol, nem repülhet. A reptereken szúrópróbaszerűen speciális fizikai vizsgálatokat is végeznek.

Svédország

Semmilyen korlátozást nem hoztak az EU-s, EGT-s polgárokra. De még reptéri ellenőrzés sincs, sem pedig karantén-kötelezettség.

Norvégia

Alkalmaznak korlátozásokat, de Magyarország szerepel azon - az egyébként nem túl népes - listán, mely az ezek alól is mentesülő országokat tartalmazza. Norvégia a vörös-sárga-zöld-csíkos kódot alkalmazza, itt a vörös a magas fertőzés-kockázatú országokat jelöli, a sárga a fokozott fertőzés-kockázatúakat, csíkossal pedig azokat az országokat jelölik, melyeket fertőzési kockázat szempontjából nem becsültek fel vagy nincs is elég adatuk egy becsléshez. Zöld ország a norvég térképen most nincs. A vörös és a csíkos országokból való beutazáskor kötelező a karantén, a sárga országokból érkezéskor nincs rá szükség. Magyarország még sárga, ezért nem kell negatív teszt, se karantén beutazáskor. Viszont ha valaki piros országból utazik be, annak akkor is karanténba kell vonulnia, ha negatív tesztet lobogtat a határon. A színkódos listát kéthetetne frissítik, itt követhető.

Dánia

Továbbra is úgy ítélik meg, hogy a Magyarországról érkező személyek nem jelentenek járványügyi szempontból magasabb kockázatot. Magyarországról érkezők tehát összességében továbbra is alapos indok bejelentése és karantén-kötelezettség nélkül léphetnek be Dániába.

Finnország

Azon személyek, akik Magyarországról, mint kiindulási országból utaznak Finnországba, határellenőrzés és karantén intézkedések nélkül léphetnek be. Ez vonatkozik a Magyarországon élő magyar állampolgárokra, a Magyarországon élő külföldiekre, valamint az alapból Finnországban élő, most magyarországi turistaútról visszatérőkre. Ezen a listán látható, hogy a kevés teljesen zöld ország egyike vagyunk.

Az országba - Oroszország kivételével - minden irányból be lehet lépni. Be lehet utazni a Helsinki-Vantaa repülőtéren át vagy hajóval a Baltikum felől. Azon magyar állampolgárok, akik szokásos tartózkodási helye nem Magyarország, hanem valamely olyan ország, amellyel szemben Finnország határellenőrzési kötelezettséget vezetett be, nem mentesülnek a belépéskori ellenőrzés és a karantén szabályok alól. Ugyanez vonatkozik azon magyar állampolgárokra, akik Finnországban élnek és ellátogatnak járványveszélyesnek minősített országba. Az ilyen, járványveszélyesnek minősített országokból érkezőkre várhatóan napokon belül kötelező karantént vezetnek be és kötelező COVID-tesztnek vethetik őket alá. A kötelező karantén időtartama Finnországban két hét.

Visszatérnek a belföldi szigorítások is?

Bár a kormány erre egyelőre nem utalt, könnyen elképzelhető, hogy a keményebb határátlépési szabályok mellett hamarosan belföldön is visszahozzák a szigorító intézkedéseket, amennyiben huzamosabb ideig a nyár végétől látható ütemben szaporodnak az új koronavírusos esetek az országban. A tavaszi szezonban meghozott rengeteg korona-szabály közül a legemlékezetesebb talán a nem létfontosságú üzletek bezárása, az idősek védelme érdekében meghúzott bevásárlási idősávok, az egészségügyi ellátási kapacitások veszélyhelyzeti priorizálása, illetve a látogatási tilalom az egészségügyi- és szociális intézményekben. De egyelőre itt még nem tart a belföldi járványhelyzet.