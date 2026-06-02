Hátraarcot csinált az olajár

Csökken a kőolaj ára a nemzetközi piacokon kedden reggel a hétfői jelentős drágulás után.

Percekkel fél nyolc után az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 96 centtel (1,01 százalékkal) 94,02 dollárra csökkent, miután hétfőn 3,86 dollárral (4,2 százalékkal) emelkedett.

Hétfőn árfölhajtó volt az iráni médiában megjelent értesülés, miszerint Irán bejelentette az Egyesült Államokkal folytatott összes kommunikáció felfüggesztését. Ez a döntés azután született, hogy Izrael folytatta Libanon elleni támadásait. A Tasnim iráni hírügynökség arról számolt be, hogy Irán a Hormuzi-szoros teljes blokádját tervezi.

Donald Trump amerikai elnök azonban ezután kijelentette, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások gyors ütemben folytatódnak és akár a jövő héten megszülethet az egyezség. Megerősítette azt is, hogy Izrael és a libanoni síita Hezbollah mozgalom a harci cselekmények leállítására tett ígéretet, miután mindkét féllel tárgyalt.

(MTI)