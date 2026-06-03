Hátrányból indul a forint szerda reggel

Uniós pénzeső: nagy lehetőség előtt a magyar energiapiac

A sikeres brüsszeli tárgyalások után a hétvégén Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is megnyilvánult. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy ennek révén 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. Ez akár jelentősen javíthatja a magyar energiabiztonságot, de rosszul is el lehet költeni ezt a pénzt.