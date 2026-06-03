Hátrányból indul a forint szerda reggel

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben szerdán reggel – írja az MTI.
Az eurót 7 órakor 355,04 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 354,72 forintnál.
A dollár jegyzése 305,43 forintra emelkedett 304,74 forintról, a svájci franké viszont 387,69 forintról 387,38 forintra csökkent.
Az euró árfolyama 1,1638 dollárról 1,1625 dollárra gyengült.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.