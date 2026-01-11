2p
Makró Egészségügy és egészségipar Európai Unió

Hátul kullognak a magyar egészségügyi kiadások az Európai Unióban

mfor.hu

Az egy főre jutó egészségügyi költés csak a románt és bolgárt előzi meg. A vásárlóerő-paritáson számolt érték csak a románt.

Az Eurostat legfrissebb, 2023-as adatai szerint Magyarországon az egészségügyi kiadások egy főre jutó értéke 1314 euró, amely csak a bolgár és román számot előzi meg, és csak 34 százalékát teszi ki az európai átlagnak. Vásárlóerő-paritáson számítva – ami kiküszöböli az egyes országok árszínvonala közötti különbségeket – is csak az 50 százalékát teszi ki az egy főre jutó a magyar egészségügyi költés az uniós átlagnak. Utóbbi számítás alapján a hazai költés csupán a romániait múlja felül az unióban – írja a HVG.

Ráadásul Magyarországon nem csak az érték alacsony, a társadalmi szolidaritás is gyengébb: csupán a kiadások 74 százalékát biztosítják állami források, szemben a régiós EU-tagok 77, valamint az unió egészének 81 százalékos átlagával.

A magánfinanszírozás túlnyomó részét a lakosság közvetlen egészségügyi kiadásai jelentik, a fennmaradó kisebb hányadot pedig az intézményesített magánkiadások adják. Az utóbbi csoportba tartozik az egészségpénztárak forgalma, ami Magyarországon az intézményesített magánfinanszírozás több mint felét teszi ki.

A hazai egészségügyi kiadások nemzetközi összehasonlításban gyenge lábakon állnak
A hazai egészségügyi kiadások nemzetközi összehasonlításban gyenge lábakon állnak
Fotó: DepositPhotos.com

Egészségpénztárak

Az egészség- és önsegélyező pénztárak jelentős forgalomnövekedést értek el a koronavírus-járványt követő években: az MNB adatai alapján a szolgáltatási célú befizetések 105 milliárd forintot tettek ki 2024-ben, a 2021-esnél 69 százalékkal többet.

Az egészségpénztári kifizetések értéke (2024-ben 98 milliárd forint) és változása (65 százalékos növekedés 2021-hez képest) is jól követi a befizetésekét. A kifizetéseken belül a legjelentősebb tételt a gyógyszerek jelentik, ezekből 38 milliárd forintnyi forgalmat számoltak el 2024-ben a pénztártagok.

A folyamatos mennyiségi növekedés arra utal, hogy a társadalombiztosítás keretében nyújtott szolgáltatások minősége egyre kevésbé felel meg az igényeknek. Ezzel az OECD egyik adatsora is egybecseng: a 2019-es 62 százalékkal szemben 2024-ben már csupán a magyarok 41 százaléka vélekedett úgy, hogy rendelkezésére áll a minőségi egészségügyi ellátás. Ez az arány – Törökországgal holtversenyben – a második legalacsonyabb az OECD 38 tagállama közül.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ha el tud indulni a hóban, akkor sem kell a benzinkúthoz rohanni

Ha el tud indulni a hóban, akkor sem kell sietnie a benzinkúthoz

Kisebb árcsökkentést láttunk a héten a benzinkutakon, annak ellenére, hogy a nemzetközi piacokon az olaj ára emelkedett. Az Európa-szerte fennakadásokat okozó időjárás miatt a finomított termékek iránti kereslet csökkent, ami miatt az árrés nyomás alá kerülhet. Így az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint a következő napokban nem kell érdemi áremeléstől tartani az üzemanyagok piacán.

BPÁ

Bod Péter Ákos: miközben a kormány dübörgő növekedést tervez, az elemzők jóval kisebbet várnak

A Magyar Nemzeti Bank volt elnöke az idei globális és hazai növekedési kilátásokat elemezte.   

Úgy hozzuk be a külföldi autót, mintha nem lenne holnap

Úgy hozzuk be a külföldi autót, mintha nem lenne holnap

Tavaly a Datahouse adatai alapján 128 155 használt autó érkezett külföldről, ez 15,5 százalékkal több, mint 2024-ben – közölte a jóautók.hu pénteken az MTI-vel.

Még várni kell a kutakon arra, hogy Orbán Viktor jóslata bejöjjön

A hétvégén változatlan árakon tankolhatunk.

A Black Friday mentette meg a magyar kiskereskedelmet

A Black Friday mentette meg a magyar kiskereskedelmet

Hiába a háromgyerekes anyák szja-mentessége, a nyugdíjkorrekció és az utalványok, a kiskereskedelmi forgalom bővülése novemberben is elmaradt a reálbér-növekedés ütemétől. Még jó, hogy éppen ebben a hónapban van a Black Friday, a havi bővülés jelentős része ugyanis az internetes kereskedelemből származik. A kereskedelmi szövetség kiábrándítónak nevezte a friss adatokat, egy elemző szerint pedig a januári számokat a kemény fagy forgalomfékező hatása is visszavetheti majd.

Nagy Márton az Európai Uniót is okolta az elszálló magyar hiányért

Nagy Márton az Európai Uniót is okolta az elszálló magyar hiányért

A friss devizakötvény-kibocsátásról és az elszálló költségvetési hiányról nyilatkozott a nemzetgazdasági miniszter.

Nagy meglepetés a németektől, ennek Nagy Márton is örülhet

Nagy meglepetés a németektől, ennek Nagy Márton is örülhet

Németországban az elemzők által várt csökkenés helyett 0,8 százalékkal nőtt az ipari termelés novemberben, havi alapon – közölte a német statisztikai hivatal (Destatis) pénteki jelentésében.

Befagyott a magyar boltok forgalma

Befagyott a magyar boltok forgalma

Stagnált a kiskereskedelmi forgalom novemberben októberhez képest, és éves szinten is csak 2,5 százalékkal bővült. Az internetes és csomagküldő szektor viszont szárnyal.

A hideg tél rekordot is hozott Magyarországon

Soha nem fogyott még ennyi villamos energia.

Folytatódnak a tárgyalások a fuvarozókkal – itt vannak a követeléseik

Január 14-én ismét egyeztetnek a tárcával. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168