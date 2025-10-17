Hátulról az ötödikek: csak nem akar földre rogyni a magyar infláció

Gyorsult a fogyasztói árak emelkedésének üteme Európában. Az euróövezet éves inflációs rátája 2025. szeptemberében 2,2 százalék volt, szemben az augusztusi 2 százalékkal. Egy évvel korábban a mutató 1,7 százalék volt.

Az Európai Unió éves inflációs rátája 2025 szeptemberében 2,6 százalék volt, az augusztusi 2,4 százalékról emelkedve. Egy évvel korábban ez az arány 2,1 százalék volt. Az adatokat az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala tette közzé.

A legalacsonyabb éves inflációs rátákat Cipruson (0,0 százalék), Franciaországban (1,1 százalék), valamint Olaszországban és Görögországban (mindkettő 1,8 százalék) regisztrálták. A legmagasabb ráták Romániában (8,6 százalék), Észtországban (5,3 százalék), valamint Horvátországban és Szlovákiában (mindkettő 4,6 százalék) voltak. A magyar infláció 4,3 százalékon alakult, amivel hátulról az ötödikek vagyunk a sorban.

A szeptemberi rangsor alapján Cipruson a legalacsonyabb, Romániában a legmagasabb most az infláció az Európai Unióban

Fotó: Eurostat

2025 augusztusához képest az éves infláció nyolc tagállamban csökkent, négyben változatlan maradt, és tizenötben emelkedett.

2025 szeptemberében az euróövezeti éves inflációhoz a legnagyobb mértékben a szolgáltatások járultak hozzá (+1,49 százalékponttal), ezt követték az élelmiszerek, alkohol és dohánytermékek (+0,58 százalékpont), a nem energiaipari iparcikkek (+0,20 százalékpont), míg az energia –0,03 százalékponttal járult hozzá az összesített rátához.