Havi 7,8 milliót is lehetett keresni Hajdúböszörményben az előző polgármester idejében

Több százmillió forintos bírságot kell fizetnie Hajdúböszörménynek, mert az előző, fideszes vezetés által lefolytatott közbeszerzések közül több esetben is szabálytalanságot állapítottak meg a hatóságok – tudta meg a HVG a város polgármesterétől.

A lap azt írja: Göröghné Bocskai Éva, Hajdúböszörmény független polgármestere megválasztása óta sorra találja a csontvázakat a város szekrényében: a közparkok gondozására a fideszes vezetés idején még 160 millió forintot költöttek, miközben erre idén elég volt 30 millió forint is. A művelődési ház tetőjavítását 41 millió forintért akarta elvégezni a várossal szerződésben álló kivitelező, de végül akadt olyan vállalkozó, aki 6 millió forintért is elvállalta ugyanezt a munkát – sorolja a példákat a lap.

„Azt hittem megőrülök, amikor megláttam, hogy az egyik helyi vezető fizetése összesen több mint 7,8 millió forint volt havonta. Ez azt jelenti, hogy tavaly október végéig 10 hónap alatt csaknem 80 millió volt a bére”.

A polgármester adatai szerint ezt a pénzt a helyi városüzemeltető cégnél és egy másik, szintén önkormányzati tulajdonban lévő vállalatnál fizették ki.

A szabálytalan közbeszerzések ügyében akár 800 millióra is rúghat a város által fizetendő büntetés, ami csődközeli helyzetet eredményezne. A kormány nem hajlandó méltányosságból kifizetni a büntetést, ha pedig bíróságon támadják meg azt, nem tudnak feljelentést tenni az előző vezetés ellen.

A cikkhez megkeresték az előző polgármestert, Kiss Attilát, valamint a Fideszt és a szabálytalan közbeszerzésekben érintett cégeket is, de nem érkezett válasz.

Kapcsolódó cikk Úttörő munka: Hajdúböszörmény kitiltotta az akkumulátorgyárakat A módosított helyi építési szabályzat tiltja meg.

Címlapkép: Facebook / Hajdúböszörmény város hivatalos oldala