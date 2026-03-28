Hazajönnek a most külföldön tanuló, dolgozó fiatalok?

„Nemzetközileg a saját szakmájában kiemelkedő cégek jöttek létre Magyarországon, hogyha hagyjuk őket élni, nem kell támogatni, hagyjuk őket élni, nem vonjuk el a forrásaikat, hogy támogassuk az életképteleneket, akkor egyre több ilyen lesz és a fiatalok haza fognak jönni” – jelentette ki Jaksity György a Klasszis Klub Live e heti adásában.

Hozzátéve: nemcsak azért, mert meglátják ezt a lehetőséget, hanem azért, mert minden ellenkező híreszteléssel szemben a kinti lehetőségeik egyre rosszabbak, a lakhatási körülményeik gyakorlatilag lehetetlenek. Főleg egy olyan fiatalnak, aki egy jó hátterű családból kerül ki. „Dehogy fog ő nyomorogni Hollandia-alsón háromszor annyi pénzért, akkor hazajön, mert itt sokkal könnyebben megtalálja azt a minimális vagy akár sokkal jobb egzisztenciát” – érzékeltette a közgazdász, volt tőzsdeelnök a Concorde Értékpapír Zrt. alapítója, elnöke. Megjegyezve: „ezek a gyerekek elképesztő képzettséggel rendelkeznek, például hozzánk képest”.

A Concorde-nál egyébként már most is a 150 fős alkalmazott egyharmada 30 év alatti.

