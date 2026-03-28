Makró Klasszis Klub Podcast Videók

Hazajönnek a most külföldön tanuló, dolgozó fiatalok?

Erről is beszélt Jaksity György a Klasszis Klub e heti adásában.

„Nemzetközileg a saját szakmájában kiemelkedő cégek jöttek létre Magyarországon, hogyha hagyjuk őket élni, nem kell támogatni, hagyjuk őket élni, nem vonjuk el a forrásaikat, hogy támogassuk az életképteleneket, akkor egyre több ilyen lesz és a fiatalok haza fognak jönni” – jelentette ki Jaksity György a Klasszis Klub Live e heti adásában. 

Hozzátéve: nemcsak azért, mert meglátják ezt a lehetőséget, hanem azért, mert minden ellenkező híreszteléssel szemben a kinti lehetőségeik egyre rosszabbak, a lakhatási körülményeik gyakorlatilag lehetetlenek. Főleg egy olyan fiatalnak, aki egy jó hátterű családból kerül ki. „Dehogy fog ő nyomorogni Hollandia-alsón háromszor annyi pénzért, akkor hazajön, mert itt sokkal könnyebben megtalálja azt a minimális vagy akár sokkal jobb egzisztenciát” – érzékeltette a közgazdász, volt tőzsdeelnök a Concorde Értékpapír Zrt. alapítója, elnöke. Megjegyezve: „ezek a gyerekek elképesztő képzettséggel rendelkeznek, például hozzánk képest”.

A Concorde-nál egyébként már most is a 150 fős alkalmazott egyharmada 30 év alatti.

Nagyon aggasztó, hogy nem hat a szómágia az olajpiacra – Mfor Üzemanyagár-figyelő

Donald Trump ugyan néhány naponta belengeti, hogy az iráni háború lezárul, közel a megegyezés, ezt Teherán rendre cáfolja. Így átmenetileg ugyan látunk áresést az olaj piacán, de ezt rendre újabb felpattanás követi. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ez kifejezetten aggasztó, mert az árstop ugyan jelenleg védi a magyar autósokat, ez csak korlátozott ideig lesz fenntartható.

Kiderült, mennyit keres egy átlagos focista a magyar első osztályban

Többet költenek a magyar első osztályú labdarúgó-csapatok a játékosok fizetésére, mint a horvát, vagy a norvég élvonal klubjai. Ez derült ki többek között az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA éves jelentéséből.

Lejtmenettel zárta a hetet a forint

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint pénteken, az egész hetet nézve viszont pozitív a mérleg. 

Minden alsóházi képviselő az üzemanyag-ársapkára szavazott Lengyelországban

Lengyelország is korlátozást vezethet be az üzemanyagok kiskereskedelmi árára, ha az alsóház döntését a Szenátus és az elnök is jóváhagyja. Donald Tusk miniszterelnök arról is beszélt, hogy az üzemanyagokat terhelő áfát 23 százalékról 8 százalékra csökkentené.

Ausztriában is betilthatják a közösségimédia-platformokat a gyerekeknek

Az osztrák kormánykoalíció megállapodott arról, hogy a 14 éven aluli gyerekeknek korlátozzák a közösségimédia-hozzáférését. Már csak az a kérdés, mikor: a francia kormány már januárban döntött, ott 15 év a korhatár.

Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél, nyolcezer lakásban nincs fűtés

Szombathely jelentős részén szünetel a távhőszolgáltatás, jelenleg nyolcezer lakásban nincs fűtés. Erről tájékoztatta Pintér Sándor belügyminiszter Orbán Viktort. A zalai tűzoltók sok riasztást kaptak a viharos időjárás miatt.

Jaksity György: Kormányváltás után sem látom reálisnak a 27 százalékos áfa csökkentését

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítója, elnöke a március 24-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 94. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Két ország is van a régióban, ahol olcsóbb a tankolás, mint Magyarországon

Szlovákiában és Bulgáriában is olcsóbbak az üzemanyagok a magyarországi védett árnál. Az ársapka a szakértők szerint hosszútávon nem fenntartható, eközben az üzemanyagok piaci ára már az olasz szintet közelíti. 

Vészjósló nyilatkozatot tett az iráni külügyminiszter

Abbász Aragcsi szerint Iránnak partmenti államként jogában áll nem átengedni a Hormuzi-szoroson az Egyesült Államok, Izrael, illetve szövetségeseik hajóit.

A Barátság után már lehet tudni, mikor áll le átmenetileg a következő kulcsfontosságú magyar vezeték

A magyar gázellátás szempontjából kulcsfontosságú importútvonal, a Török Áramlat gázvezeték karbantartási munkálatai egy időbe esnek több hazai és regionális szüneteléssel, ami jelentősen szűkíti majd a rendelkezésre álló kapacitásokat.

