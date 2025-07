Hely a tetőn, avagy divatba jöttek a tetőteraszok, skybárok, rooftopok

Az utóbbi években egyre több tetőterasz és skybar, azaz „égi bár” nyílt Budapesten. Bár arányosan még mindig kevesebb, mint más típusú vendéglátó egység, ami persze az adottságok hiányából is adódhat, hiszen léteznek olyan patinás épületek, amelyek tetején nem lehet teraszt kialakítani. A stílus és a kínálat Budapesten egyre változatosabb. Külföldi vendéggel, rokonnal mindenesetre ötletes program.

A verseny tehát a tetőn is éleződött, nézzük mit dobnak be vendégcsábítónak az üzemeltetők. Hogy is kezdődött? A legikonikusabb jelenet a hajdani Intercontinentalhoz (ma Marriott) kötődött, amikor a legfelső szinten lévő lakosztályban Freddie Mercury énekelte a Bohemian Rhapsodyt, szokásos kedvenc atlétatrikójában, miközben láthatóan elbűvölte a Szabadság-szobor és a Gellérthegy látképe. Azóta eltelt majd negyven év, az akkori lakosztályból a 9. emeleten tetőterasz és bár lett, a Liz & Chain.

Egykoron Freddy Mercury énekelt, most a Liz and Chain tetőterasza

Fotó: Liz and Chain

A vendégek itt újabban nemcsak a panorámában gyönyörködhetnek, hanem egy olyan helyet is felfedezhetnek, ahol a fenntarthatóság a jelszó. Az itallapon olyan kézműves koktélok szerepelnek, amelyek friss, szezonális, bio alapanyagokból készülnek, a „termelőtől az asztalig” filozófia jegyében. A konyha szintén környezettudatos szemléletet követ: minden hozzávalót a lehető legteljesebb mértékben használnak fel, így minimálisra csökkentik az élelmiszer-hulladékot. A hangulatról hétvégeken élő DJ-k gondoskodnak, akik a modern, laza lounge atmoszférát hangsúlyozzák, minden nap délután öttől hajnali 1 óráig.

Kávé Costa Ricaból, hazai farmtól

Manapság egyre-másra nyílnak Budapesten a luxusszállodák, amelyek igyekeznek kihasználni az épület legfelső szintjét, hogy a vendégek megcsodálhassák a főváros panorámáját. Főleg szezonális trendről van szó – a csúcsot természetesen mindig augusztus 20-ika jelenti. De van, amelyik rooftop olyan népszerű, hogy előre kell asztalt foglalni, és nemcsak a főszezonban.

Az Év Szállodája díjjal kitüntetett Crowne Plaza Budapest például brunch-öt kínál a tetőkertben, ahol a nyár minden hétvégéjén várnak vendégeket. Az idei év egyik újdonsága a Bányai kávésarok. A kávét a magyar tulajdonú Costa Rica-i Bányai farmról származó babokból készítik a baristák.

A rendezvény látványvilágát az Effclusive Picnics csapata álmodta meg, akik különös figyelemmel rendezik be a város szívében található tetőkertet. Innen lenyűgöző kilátás nyílik a felújított Nyugati pályaudvarra és a környező történelmi épületek kupoláira. Újra elérhető lesz idén a népszerű óceán téma, amely a tengerpart frissességét, kék és fehér árnyalatait hozza el a belvárosi tetőkertbe. A design színvonala ma már nagyon fontos: az itteni tetőkertben birsalmafák, bokrok adnak otthont a pasztellszínekben pompázó enteriőrnek, ahol virágkompozíciók, finom textíliák és gyertyák fokozzák a hangulatot.

A zsályás mocktail mellé illik a kókuszbundás rák

Budapest egyik legkülönlegesebb skybarja, a várbéli Hilton tetején található White Raven. Az ősz közepéig nyitvatartó hely exkluzív italokat és ételeket, valamint a tavalyihoz képest még hangsúlyosabb zenei élményt kínál. A Like a Virgin mocktail (alkoholmentes koktél) zsályás jegyeivel és olaszos hangulatával repíti el a vendégeket Velencébe. Mellé – a vendéglátók szándéka szerint – jól illik a kókuszbundás rák. Idén több, a Távol-Keletre emlékeztető alapanyag jelenik meg, mint amilyen a yuzu, a japán bors, a cseresznyevirág vagy éppen a szaké – mondta Somlai Tamás, a Hilton gasztronómiai vezetője, aki a hely vendéglátásának koncepciójáért felel. Érdemes itt is asztalt foglalni.

A tíz éve nyílt, a Belváros turisztikai centrumában található Aria Hotel Budapest, kezdettől fogva kihasználta tetőteraszát. Ahogy Tolnai Máté igazgatótól megtudtuk, a vendégek kétharmada külföldi, és nem feltétlenül a szálloda lakója. Elsősorban koktélbár ez is, kora délutáni nyitással, de vacsorahelyszín egyben, délelőtt pedig sokszor adnak helyszínt rendezvényeknek. Van, amikor 350-400 vendég szórakozik itt egy este, de előfordult májusban, hogy 550 embert fogadtak. Szakmai érdekesség, hogy pár nappal ezelőtt nyílt meg itt egy pezsgőbár.

Elsősorban koktélbár az Aria Hotelé, kora délutáni nyitással

Fotó: Aria Hotel

Az egyik legújabb „titkos” aduász a Fennen, amely a Kimpton BEM legfelső szintjén található. Itt is a koktélok a jellemzők és könnyed barfood fogások. Jelenleg nem kínálnak brunch-ot vagy a la carte étkezést, de kávét természetesen igen. Ami a kilátást illeti: lenyűgöző panoráma nyílik a Budai Várra, a Gellért-hegyre és a város ikonikus tetőire. Magyarok és külföldi turisták egyaránt érkeznek ide, ahol szerdától szombatig élő DJ gondoskodik a jó hangulatról.

Már több mint hat éve nyílt meg a Podmaniczky utcai Mystery Hotel, valóban misztikus belsőépítészeti stílussal és izgalmas hagyományokkal. A Sky Garden déltől este 11-ig tart nyitva, nyáron és kora ősszel terasz is várja a vendégeket a tetőn. Rossz idő esetén a kiszolgálás a Great Hall Étteremben folytatódik.

A Sky Garden Mystery Hotel misztikus belsőépítészeti stílussal és izgalmas hagyományokkal rendelkezik

Fotó: Mystery Hotel

Az italok körében az új jelszó itt is a signature cocktail, ami szó szerinti fordításban annyit tesz, hogy „aláírás koktél”, azaz valami módon egy adott esemény, vagy akár hely szignójaként, kézlenyomataként funkcionál, egyik elsődleges célja az, hogy egy adott bárnak, vagy étteremnek különleges jelleget kölcsönözzön. Egyre népszerűbb a mocktail, amelyet – mivel alkoholmentes – a kicsik, valamint a kismamák is fogyaszthatják. A vendégkör multinacionális, 60-40 százalékban külföldi és magyar összetételű. Sokaknak fontos lehet, hogy a helyszín kutyabarát, így a kis kedvencünkkel együtt élvezheti a betérő a város fenti zsongását.