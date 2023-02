Hemzseg a hibáktól az adóhatósági ügyfélportál

Az adóhatóság ügyfélportálján tapasztalt hibák tömkelegéről számol be egy könyvelőnek az interneten keringő levele. Többek között arról panaszkodik, hogy a NAV-os Ügyfélportál, az ÜPO felületén olyan adatokat lát, melyek köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. Így például

egy ügyfeléhez, aki csak egyéni vállalkozó, és nincs mellette más jogviszonya, kiírja a rendszer, hogy nappali tagozatos hallgató;

egy másik ügyfele az ÜPO rendszer szerint evás adóalany, holott 2020. január 1-je óta nincs ilyen adónem;

nem működik a telefonos ügyfélszolgálat beazonosítása, emiatt nem tud intézkedni ügyfele érdekében;

kapott egy letiltásról papírt egy olyan cég dolgozójával kapcsolatban, mely cégről még nem hallott és nem is könyvelte őket;

az üzeneteket az ügyfélnek és a meghatalmazott könyvelőnek is meg kellene kapnia, azonban vagy egyik, vagy másik kapja meg.

„Totális káosz van a köbön”

– fogalmaz a könyvelő az ügyfeleinek küldött, de szakmai körökben már keringő e-mail tanúsága szerint.

Az ÜPO rendszert tavaly nyáron vezette be az adóhatóság, felváltva az addig használt eBEV portált. A rendszer elindításakor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azt közölte, „a két felület kezdetben párhuzamosan működik, biztosítva a felhasználók kényelmes és biztonságos átállását”.

Az ÜPO-ról még egy népszerűsítő videót is készítettek:

Ehhez képest az idézett könyvelői levél egész más képest fest a rendszerről. A kényelemtől messze áll, a biztonság pedig – úgy tűnik – nem biztosított.

Hasonló esetekről számolnak be egy könyvelői Facebook-csoportban.

„Mi az üpo-t bottal sem piszkáljuk”

– fogalmaz az egyik könyvelő tag. Egy társa megerősíti, beadta az ügyfele adóbevallását, az ÜPO mégis annak hiányát mutatja, de a fordítottjával is találkozott, nincs bevallás, de nem mutat hiányt az ÜPO.

Van viszont olyan, aki az informatikai rendszer védelmére kelt. „Nem annyira rossz, csak első látásra” – írja a csoporttag a könyvelői szlengben „überpocsék” névvel illetett ÜPO-ról. Azt azonban ő is elismeri, nagy hiba, hogy „élesben tesztelik”. Megint másik csoporttag arról számol be, ő maga is tapasztalt olyanokat, hogy az üzeneteket vagy csak az ügyfél, vagy csak a meghatalmazott könyvelő kapja meg.

Nem bírja a vas!

„Van egy könyvelői mondás, miszerint aki egyszer elment ÜPO-ba megnézni az EGYKE-jét, az ONYA-zni fog” – mondta megkeresésünkre viccesen Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke, aki elárulta, ő maga is tapasztalt ilyen hibákat. „A hivatal gyengén teljesít, ez köztudott” – fogalmazott meg kritikát az adóhatóság felé.

Arra a felvetésünkre, hogy a könyvelő olyan személy fizetési letiltásáról kap értesítést, akihez semmi köze, felvetheti-e az adótitoksértés gyanúját, a szakember úgy válaszolt, „persze, de ez nem szándékos”, és úgy vélte, ha nyomozás indulna, akkor a szándékosság hiányát állapítanák meg először. Mint fogalmazott, ha nincs szándék az adótitoksértésre, akkor nincs bűncselekmény sem.

Ruszin Zsolt szerint nehéz összemérni az ÜPO rendszert elődjével, az eBEV-vel, mert mindkettő gyenge volt. Utóbbihoz azt hozzátette, az is fejlesztésekre szorult, de legalább működött.

Ruszin Zsolt szerint az eBEV rendszer is gyenge volt, de legalább működött, az ÜPO viszont nem is működik rendesen. Fotó: Ruszin Zsolt / Facebook

A szakember azt mondja, az ÜPO úgynevezett SSL-hibákkal küzd, ami szerinte abból ered, hogy túl széles a felhasználói kör, és emiatt olyan frekvencián igényli a kiszolgálást, amit a hardver nem bír el.

„Kicsit alultervezték a vasat”

– tette hozzá, megemlítve, hogy ez a szarvashiba nem elfogadható egy olyan szervezettől, melynek elnöke az informatikus Vágujhelyi Ferenc. Ruszin azt is elárulta, hogy a NAV annyira gyengén áll hardveres kiszolgálásban, hogy mindössze 14 napnyi online pénztárgépforgalmat tudnak tárolni. „Ez olyan, mintha a bankkivonatot kettő napig lehetne letölteni” – szemléltette a szakember a mértéket.

Arra a kérdésünkre, hogy az ÜPO rendszert bevezetése előtt tesztelték-e, az MKOE alelnöke cinikusan azt mondta,

„biztosan, csak a szónak a valós tartalmát kell kibontani: számukra a tesztelés az, hogy nem csinálnak vele semmit, az egyeztetés nevű szó meg az, amikor közlik, hogy mi lesz”.

Ruszin is úgy véli, gyakorlatilag az ÜPO rendszer éles tesztelése zajlik. „Odaraknak valamit, aztán lesz, ami lesz!” – mondta.

Természetesen megkerestük a NAV-ot is, érdeklődtünk, tudnak-e ezekről az anomáliákról, mit kívánnak tenni ezek megszüntetése érdekében, illetve arról is érdeklődtünk, az ÜPO rendszer élesítése előtt mennyi ideig tesztelték azt. Az adóhatóságtól eddig nem kaptunk választ.