Hernádi Zsolt elárulta, mi vár Magyarországra a Barátság vezeték nélkül

mfor.hu

Aggasztja a helyzet.

A Barátság kőolajvezeték elleni támadások lehetséges hatásairól beszélt Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott interjújában, amelyet az Index szemlézett.

Az interjúban elmondta, a legutóbbi támadás szerinte legalább ötnapos kiesést jelent, és jó esetben is csak korlátozott kapacitással tudják újraindítani a vezetéket. Ezt azóta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette egyébként, holnaptól korlátozottan indul újra a vezeték:

A Mol-vezér szerint a fenyegetés nemcsak Magyarországot, hanem Szlovákiát is közvetlenül érinti. Mint mondta, a vezetékrendszer valóban két közép-európai országnak, Szlovákiának és Magyarországnak az egyik legfontosabb energiaellátásáról gondoskodik. Ha a kettő ország ellátásáért felelős finomító kiesik, vagy a kapacitását korlátozni kell, akkor elindul egy láncreakció: és azt egész Közép-Európa meg fogja érezni.

Mi történne egy teljes leállás esetén?

Az arra vonatkozó kérdésre, hogy mi történne egy teljes leállás esetén, Hernádi elmondta, az első napokban a meglévő üzemi tartalékokból lehet fedezni az igényeket, de ezt követően a stratégiai készletekhez kell nyúlni, ezeket az Adria-vezetéken keresztül beszerzett kőolajjal lehet pótolni, azonban jóval magasabb áron, mivel a háború kezdetekor Horvátország megduplázta a tranzitköltséget.

„Az a meggyőződésem, hogy ha a vezeték leáll, akkor nagyon nagy valószínűséggel ez a vezeték soha nem fog újraindulni. Részben ennek vannak fizikai okai. Ez olyan, mint egy használaton kívüli lakás vagy egy használaton kívüli ház. Sokkal gyorsabban kezd el romlani az állag.”

- fogalmazott a Mol-vezér azzal kapcsolatban, hogy mire számít, ha a vezeték teljesen leáll. A cikk emlékeztetett, az Adria-vezetékre nem lehet teljes értékű alternatívaként tekinteni, és ennek a Janaf árazása mellett technológiai okai is vannak: az elmúlt időszak ellentmondásos kapacitástesztjei nem igazolták, hogy ez az útvonal képes ellátni az egész térséget a Barátság vezeték kiesése esetén.

Hernádi megismételte, a Mol továbbra is kitart az álláspontja mellett: legalább két vezetékre van szükség ahhoz, hogy a tengertől elzárt régió ellátása biztonságban legyen.

Részben sikerült a helyreállítás.

