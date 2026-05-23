Mi lesz a privát vagyonokkal?

Hernádi Zsolt még optimista a NIS-üzlettel kapcsolatban

Intenzív tárgyalások zajlanak.

A Mol-csoport elnök-vezérigazgatója szerint a NIS-tranzakció hozzájárulna a régió, benne Szerbia hosszú távú ellátásbiztonságához. Hernádi Zsolt erről abban a közleményben nyilatkozott, amelyben a vállalat tudatta, hogy hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy június 6-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.

A Budapesti Értéktőzsde honlapján is közzétett közleményben idézték Hernádi Zsoltot, aki ismertette: az elmúlt hónapokban intenzív tárgyalásokat folytattak a NIS-tranzakció valamennyi kulcsfontosságú érdekelt felével, és jelentős előrelépést értek el, a rendkívül összetett tárgyalások végső szakaszába léptek.

„Optimisták vagyunk, azonban bizonyos feltételeket még a következő hetekben kell véglegesíteni. Továbbra is úgy véljük, hogy a tranzakció minden érintett fél számára előnyös lenne, és hozzájárulna a régió, illetve konkrétan Szerbia hosszú távú ellátásbiztonságához”

- mondta a közlemény szerint az elnök-vezérigazgató.

Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter péntek este az Instagramon közölte: Szerbiát értesítették arról, hogy a Mol további két hetet kapott arra, hogy lezárja a tárgyalásokat az orosz Gazpromnyefty vállalattal a NIS orosz tulajdonrészének megvásárlásáról. A tárcavezető azt írta: a szerb kormány Aleksandar Vucic államfő vezetésével továbbra is tárgyalásokat folytat a Mollal a részvényesi szerződés ügyében.

Egyre jobban szorítja az idő a Molt Szerbiában

Elég lesz a két hét haladék?

Ítéletet hoztak a magyar gazdaságról – van min aggódnia Magyar Péteréknek

Elemeztek Londonban.

Pengeélen táncol az üzemanyagpiac az utazási szezon előtt

Miközben Donald Trump a héten is azt sulykolta, hogy közel a megállapodás az irániakkal, a szakértők szerint kritikus helyzet előtt áll a globális üzemanyagpiac a nyári utazási szezon előtt. Magyarországon a szakértők szerint nem fenyeget ellátási összeomlás, ám ha tartósan magas marad az olaj ára, amire az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint jó esély van, fenntarthatatlan lesz a hatósági ár.

Varga Mihály: az MNB célja, hogy Magyarország versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez

A jegybankelnök azt ígérte, az MNB konstruktív partnere lesz a kormányzatnak.

Az euró és a dollár olcsóbb, a svájci frank drágább lett a hosszú hétvége előtt

Erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben pénteken, a svájci frankhoz képest viszont gyengült. Napközben járt 360 felett is az euró-forint árfolyam, este 358,54-es szinten áll.

Új elnököt választott a Magyar Közgazdasági Társaság

Megnyerné az egyesület számára a fiatalokat, és hangsúlyosabban keresne válaszokat a legégetőbb társadalmi, gazdasági, geopolitikai kérdésekre Hegedüs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság megválasztott elnöke. A főtitkári székben Nagy Gábor Miklós váltja.

Egyre több az idős hajléktalan, nem tudják fizetni a rezsijüket

Elkészítette friss kutatását a Február Harmadika munkacsoport a hajléktalanok élethelyzetéről. Egyre több a hetven év feletti ember, akinek nincs megfelelő lakhatása: sokan nem tudják fizetni a rezsijüket, vagy a kórházak ápolási részlegeiről kerültek az utcára.

Remélhetőleg elértük a gödör alját és innen már csak felfelé visz az út

Makrogazdasági elemzők értékelték azt, hogy a beruházások immár három és fél éve csökkennek, igaz, az idei első negyedévben már az előzőekhez képest kisebb, szinte alihg észrevehető mértékben.

Az euróhoz erősen ki kell lépnünk a komfortzónánkból – Interjú

Erős befektetői bizalom mutatkozik Magyarországgal, a magyar eszközökkel szemben a választások óta. Ezt leginkább a Tisza Párt erősebb európai arcéle és az eurózónához való csatlakozás ígérete támogatják. Ugyanakkor most, hogy munkába állt az új kabinet, a fiskális politika oldaláról is fel kell építeni a bizalmat, hogy az tartós maradhasson – többek között erről beszélt a lapunknak adott interjúban az MBH Befektetési Bank Brókeri, Nemzetközi és Letétkezelési sales ügyvezető igazgatója. Demjén Ottó szerint adott esetben fájdalmas lépéseket is be kell vállalni, hogyha egyszer euróval szeretnénk fizetni Magyarországon.

