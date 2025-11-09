2p
Hernádi Zsolt megszólalt a százhalombattai robbanás ügyében

A Mol elnök-vezérigazgatója az eddigi vizsgálatok eredményei alapján tiszta vizet öntött a pohárba.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott interjút, amelyet az Index szemlézett. Eszerint nem szabotázs, hanem technológiai probléma okozta az október 20-i tüzet a százhalombattai Dunai Finomítóban. A Mol-vezér a Washingtonban, az amerikai–magyar tárgyalásokon adott interjúban kijelentette: 

a vizsgálatok alapján kizárható a külső beavatkozás, a megjelent szabotázselméleteket „konteónak” nevezte.

A Mol-vezér elmondta: a vállalat jelenleg a kármentesítés és helyreállítás fázisában van, a sérült berendezéseket eltávolítják, és már folyamatban van az új elemek beszerzése, hogy a termelés minél előbb helyreállhasson.

 A robbanás ügyében egyébként nyomozás is folyik. Úgy tűnik, a vizsgálatok egy hét alatt is szépen haladtak, mivel október 30-án még Orbán Viktor miniszterelnök sem vetette el a külső támadás lehetőségét. „Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben” – írta akkor Orbán Viktor a Facebook-oldalán

Mol százhalombattai Dunai Finomítója 2025. október 21-én. A Mol megerősítette, hogy előző nap éjjel tűz ütött ki a finomító AV3-as üzemében.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

