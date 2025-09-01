Hernádi Zsolt nem érti, miért kellene leválni az orosz olajról

„Miért kellene leválni az orosz kőolajszállításról?” – tette fel a kérdést Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV-ben vasárnap este.

A Mol vezére úgy látja, az Adria-vezeték önmagában nem elég a teljes magyar fogyasztási igény kielégítésére, ezért szükség lenne arra, hogy Horvátország növelje a vezeték kapacitását. Annak nem látja szükségét, hogy Magyarország kezdeményezze a leválást az orosz kőolajról. Az ATV közönsége azonban ezt másképp látta: a műsor közben lehetett szavazni a kérdésre, és a nézők 84 százaléka szerint le kellene válni az orosz kőolajról. Hernádi szerint 2027-re lesz lehetőség más kőolajfajtákat is feldolgozni Százhalombattán, ez a beruházás 200 milliárd forintba kerül.

A Barátság kőolajvezeték elleni támadásról elmondta: ha a vezeték leáll, akkor naponta 42 ezer tonna, vagyis 170 tartálykocsi üzemanyagot kellene máshonnan beszerezni. Magyarországnak körülbelül 30 napnyi stratégiai kőolajtartaléka, és 45 napnyi üzemanyag-tartaléka van. Ennek ellenére a vezeték leállása 10 százalékos áremelkedést okozna a benzinkutakon, átmeneti leállás esetén 20-40 forint drágulásra lehet számítani – mondta az elnök-vezérigazgató.