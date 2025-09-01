Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Hernádi Zsolt nem érti, miért kellene leválni az orosz olajról

A százhalombattai finomító 2027-re lesz képes más típusú kőolaj feldolgozására, a Mol-vezér szerint ez 200 milliárd forintba kerül.

„Miért kellene leválni az orosz kőolajszállításról?” – tette fel a kérdést Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV-ben vasárnap este.

A Mol vezére úgy látja, az Adria-vezeték önmagában nem elég a teljes magyar fogyasztási igény kielégítésére, ezért szükség lenne arra, hogy Horvátország növelje a vezeték kapacitását. Annak nem látja szükségét, hogy Magyarország kezdeményezze a leválást az orosz kőolajról. Az ATV közönsége azonban ezt másképp látta: a műsor közben lehetett szavazni a kérdésre, és a nézők 84 százaléka szerint le kellene válni az orosz kőolajról. Hernádi szerint 2027-re lesz lehetőség más kőolajfajtákat is feldolgozni Százhalombattán, ez a beruházás 200 milliárd forintba kerül.

A Barátság kőolajvezeték elleni támadásról elmondta: ha a vezeték leáll, akkor naponta 42 ezer tonna, vagyis 170 tartálykocsi üzemanyagot kellene máshonnan beszerezni. Magyarországnak körülbelül 30 napnyi stratégiai kőolajtartaléka, és 45 napnyi üzemanyag-tartaléka van. Ennek ellenére a vezeték leállása 10 százalékos áremelkedést okozna a benzinkutakon, átmeneti leállás esetén 20-40 forint drágulásra lehet számítani – mondta az elnök-vezérigazgató.

A júliusi 4,5 százalék az idei legalacsonyabb érték, januárban még 9,1 százalék volt. Az energiaiparban viszont az exportnál 12,7 százalékot mértek.

Mindhárom főbb devizával szemben erősödött a forint hétfő reggelre, a dollár ismét 340 alatt van.

Az uniós átlaghoz képest Magyarországon jóval nagyobb a minőségi étkezés hiánya: a szegénységi küszöb alatt élők 37,3 százaléka nem engedheti meg magának, hogy minden második nap hús vagy hal kerüljön az asztalra.

A jövő héten minden nap fontos nemzetgazdasági mutatószámokat közöl a KSH. Többek között a második negyedévi GDP szerény növekedés részletes bemutatását is.

A szombati indulást a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Panyi Miklós közölte.

Vásárlóerőt tekintve pocsékak a magyar bérek.

Keleti csukás: valami váratlan történt Csányi Sándor családi cégének üzbegisztáni bizniszével

Egy év után már törlik is az üzbég üzletért felelős vagyonkezelőt.

Változatlanok maradnak a háború súlyos gazdasági terhei a miniszter szerint.

Másfél hónapig gyakorlatoznak.

Hallott számára kedves hangokat is a védelmi miniszteri tanácskozáson.

