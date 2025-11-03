4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Hernádi Zsolt Ingatlan Sportbiznisz Mol

Hernádi Zsolt okosba épít stadiont az Újpestnek

Vég Márton
Vég Márton

Éppen egy olyan telket választottak, ami a Mol-vezérhez köthető.

A Mol tulajdonában lévő Újpest FC éppen egy olyan ingatlanon tervezi felépíteni az új stadionját, amely Hernádi Zsolt Mol-vezérhez is köthető. Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke többször is elmondta, hogy külső tanácsadók segítségével felmérték azokat a területeket, amelyek Újpest határain belül szóba kerülhettek, de végül a Fóti út 141. mellett döntöttek.

A Fóti út 141. eladó volt, már hirdették, villamossal és vasúttal is meg lehet közelíteni – bízom benne, hogy egyszer metróval is elérhető lesz – vagyis megfelelő volt. Ráadásul itt tízszeres parkolóval számolhatunk úgy, hogy a családi házas területeken nem szeretnénk parkolást engedélyezni

– fogalmazott Ratalics Péter idén júniusban.

Ekkor már bejelentette a Mol, hogy egy ingatlanfejlesztő cég és a Mol-csoport előszerződést kötött a Fóti út 141. cím alatt található egykori lóversenypályára, amely aztán sokáig a Tungsram egyik telephelye volt. Az elővételi szerződés szerint a Mol Nyrt. vásárolja meg a telket birtokló projekttársaságot, a 2A Ingatlan Befektetési Kft.-ből kivált Fóti út 141. Ingatlankezelő Kft.-t.

Hernádi Zsolt eladó is, vevő is
Hernádi Zsolt eladó is, vevő is
Fotó: MTI

Az Opten adatbázisa és bírósági dokumentumok szerint a Fóti út 141. Ingatlankezelő Kft. a Hernádi Zsolt Mol-vezér és Garancsi István nagyvállalkozó által közösen gründolt Continuum Vagyonkezelő Alapítványhoz tartozik. Azt lapunk írta meg februárban, hogy az alapítvány egy egészen hosszú céglánc végén is felbukkan, mint tulajdonos, így pedig összességében Tungsram-ingatlanok is az alapítvány birtokába kerülhettek.

Még NER-es szinten is elképesztően bonyolult cégügyletekről van szó. A Hernádi Zsolt tulajdonában lévő 4Z Investments Zrt.-nek január 16-tól a Continuum Vagyonkezelő Alapítvány lett a tulajdonosa. Innen pedig beindult a lánc: a 4Z az egyik résztulajdonosa a Solva Alpha Kft.-nek, a Solva a résztulajdonosa volt a 2A Ingatlan Befektetési Kft.-nek, amely pedig a Tungsram Real Estate Kft. tulajdonosának mondhatta magát.

Utóbbi céget 2020-ban a Tungsram Ingatlan Kft. hozta létre és kilenc ingatlant apportáltak bele piaci értéken. A frissen alapított cég ingatlanvagyona akkori értéken 1,758 milliárd forint volt. A földhivatali tulajdonlapok szerint az ingatlanok közül az Üdülő sori és a Fóti út 141. szám alatti az alapítással egyidőben került a Tungsram Real Estate Kft.-hez 2020 márciusában. A Tungsram Real Estate Kft. 2024. augusztus 31-ei hatállyal jogutódlással beolvadt a 2A Ingatlan Befektetési Kft-be. Tavaly nyár óta a 2A Kft. többségi tulajdonosa a korábban Garancsi Istvánhoz tartozó Sinus Investment Zrt., amely ma már szintén a Continuum Vagyonkezelő Alapítvány érdekeltsége.

A Mol tehát hivatalosan a Fóti út 141. Ingatlankezelő Kft.-től veszi meg az ingatlant a stadionhoz. A cég május óta létezik, ekkor vált ki a 2A Kft.-ből úgy, hogy a vagyona 31 százalékát vitték át az új társaságba. Májusban tehát megalakult a Fóti út 141. Ingatlankezelő Kft., júniusban pedig megkötötték az előszerződést az olajtársasággal.

A Mol 2023. december végén közölte a tőzsde honlapján, hogy Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató összesen 4,12 milliárd forint értékben hajtott végre részvénytranzakciót a vállalat papírjaival. Az olaj- és gázipari vállalat vezére egész pontosan 1,46 millió darab részvényt juttatott 2818 forintos darabáron a Continuum Vagyonkezelő Alapítványnak, amely a tájékoztatás szerint szoros kapcsolatban áll vele. Az alapítvány kuratóriumának Hernádi Zsolt mellett Garancsi István és Bacsa György a tagja.

A kormány is besegít, hiszen október közepén kiderült, hogy kiemelt beruházássá tették az újpesti stadiont, így egy sor általános szabály alól felmentést kap az építkezés. Az ilyen kiemeléseknél alapszabály, hogy nem kell figyelembe venni az országos és a helyi jogszabályokat, és az általánosnál rövidebb határidővel kell intézni a hatósági ügyeket.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Visszavetné a gazdaság élénkülését a reklámadó, az érintettek egyeztetnének

Visszavetné a gazdaság élénkülését a reklámadó, az érintettek egyeztetnének

Az MRSZ a korábbi eredményes tárgyalások tapasztalatai alapján számít az érintett döntéshozókkal a konstruktív egyeztetések mielőbbi létrejöttében. A Reklámszövetség javaslatát – a sajtó számára kiadott közleményt megelőzően– a módosítót benyújtó miniszterelnök-helyettesnek és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak eljuttatott levelében kezdeményezte. 

Fontos adatok jönnek a héten, Nagy Márton is izgulhat

Fontos adatok jönnek a héten, Nagy Márton is izgulhat

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több adatot is közöl, ismerteti az ipar és a kiskereskedelem teljesítményét, valamint a lakásépítések alakulását.

Nemcsak nézett, hanem evett is már Munkácsyt?

Party service régen is létezett, csak nem így hívták. Hiszen valaki – valakik – sütöttek-főztek a Kiváló Dolgozó cím átadása utáni koccintásra, érkeztek több napra politikusok, akiket etetni-itatni kellett, ötven éve is jöttek több napra vendégségbe tudományos és kulturális delegációk. Ma egy-egy szakmai rendezvény sikerének kulcskérdése a party service, amely több mint egyszerű – vagy akár kifinomult – vendéglátás. Az új követelmények sokkal összetettebbé tették e műfajt. Az ágazat egyik kiemelkedő hazai szereplőjével, a Budapest Party Service tulajdonos-igazgatójával, Semsei Rudolffal a friss trendekről beszélgettünk.

Vészjósló döntést postáztak Brüsszelnek

Vészjósló döntést postáztak Brüsszelnek

Negatívra rontotta az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody's.

Ezért ugrott meg a dízel ára

De mitől lőtt ki a gázolaj ára? Utánanéztünk

A hétvégén ugyan mérséklődnek az üzemanyagok árai, ám a gázolaj az elmúlt napokban így is nagyon sokat drágult. Történt mindez annak ellenére, hogy az olaj ára a héten már csökkent. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő ezúttal is az okoknak járt utána.

Rálicitált a 14. havi nyugdíjra egy ellenzéki párt

Még a 14. havi nyugdíjra is rálicitált egy ellenzéki párt

A DK azt állítja, hogy baloldali nyugdíjprogramja a 14. havi nyugdíjnál is nagyobb nyugdíjemelést adna minden időskorúnak.

Faképnél hagyta a cseh gazdaság a magyart

Faképnél hagyta a cseh gazdaság a magyart

Miközben a magyar GDP lényegében stagnál, a cseh 2,7 százalékkal növekszik.

Sokkolta a kereskedőket a kormány váratlan bejelentése

Sokkolta a kereskedőket a kormány váratlan bejelentése

Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá.

A bankok nem szeretnék, hogy ingyen vehessük ki a pénzünket az ATM-ből

A bankok nem szeretnék, hogy ingyen vehessük ki a pénzünket az ATM-ből

A Magyar Bankszövetség határozottan ellenzi az ingyenes ATM készpénzfelvételi limit emelését, mivel lényegesen több kárt okoz a társadalomnak és a gazdaságnak, mint amennyi hasznot hoz az államnak.

A NER megvette a Blikket is

A NER megvette a Blikket is

Az új tulajdonos az Indamedia.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168