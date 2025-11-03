Hernádi Zsolt okosba épít stadiont az Újpestnek

A Mol tulajdonában lévő Újpest FC éppen egy olyan ingatlanon tervezi felépíteni az új stadionját, amely Hernádi Zsolt Mol-vezérhez is köthető. Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke többször is elmondta, hogy külső tanácsadók segítségével felmérték azokat a területeket, amelyek Újpest határain belül szóba kerülhettek, de végül a Fóti út 141. mellett döntöttek.

A Fóti út 141. eladó volt, már hirdették, villamossal és vasúttal is meg lehet közelíteni – bízom benne, hogy egyszer metróval is elérhető lesz – vagyis megfelelő volt. Ráadásul itt tízszeres parkolóval számolhatunk úgy, hogy a családi házas területeken nem szeretnénk parkolást engedélyezni

– fogalmazott Ratalics Péter idén júniusban.

Ekkor már bejelentette a Mol, hogy egy ingatlanfejlesztő cég és a Mol-csoport előszerződést kötött a Fóti út 141. cím alatt található egykori lóversenypályára, amely aztán sokáig a Tungsram egyik telephelye volt. Az elővételi szerződés szerint a Mol Nyrt. vásárolja meg a telket birtokló projekttársaságot, a 2A Ingatlan Befektetési Kft.-ből kivált Fóti út 141. Ingatlankezelő Kft.-t.

Hernádi Zsolt eladó is, vevő is

Fotó: MTI

Az Opten adatbázisa és bírósági dokumentumok szerint a Fóti út 141. Ingatlankezelő Kft. a Hernádi Zsolt Mol-vezér és Garancsi István nagyvállalkozó által közösen gründolt Continuum Vagyonkezelő Alapítványhoz tartozik. Azt lapunk írta meg februárban, hogy az alapítvány egy egészen hosszú céglánc végén is felbukkan, mint tulajdonos, így pedig összességében Tungsram-ingatlanok is az alapítvány birtokába kerülhettek.

Még NER-es szinten is elképesztően bonyolult cégügyletekről van szó. A Hernádi Zsolt tulajdonában lévő 4Z Investments Zrt.-nek január 16-tól a Continuum Vagyonkezelő Alapítvány lett a tulajdonosa. Innen pedig beindult a lánc: a 4Z az egyik résztulajdonosa a Solva Alpha Kft.-nek, a Solva a résztulajdonosa volt a 2A Ingatlan Befektetési Kft.-nek, amely pedig a Tungsram Real Estate Kft. tulajdonosának mondhatta magát.

Utóbbi céget 2020-ban a Tungsram Ingatlan Kft. hozta létre és kilenc ingatlant apportáltak bele piaci értéken. A frissen alapított cég ingatlanvagyona akkori értéken 1,758 milliárd forint volt. A földhivatali tulajdonlapok szerint az ingatlanok közül az Üdülő sori és a Fóti út 141. szám alatti az alapítással egyidőben került a Tungsram Real Estate Kft.-hez 2020 márciusában. A Tungsram Real Estate Kft. 2024. augusztus 31-ei hatállyal jogutódlással beolvadt a 2A Ingatlan Befektetési Kft-be. Tavaly nyár óta a 2A Kft. többségi tulajdonosa a korábban Garancsi Istvánhoz tartozó Sinus Investment Zrt., amely ma már szintén a Continuum Vagyonkezelő Alapítvány érdekeltsége.

A Mol tehát hivatalosan a Fóti út 141. Ingatlankezelő Kft.-től veszi meg az ingatlant a stadionhoz. A cég május óta létezik, ekkor vált ki a 2A Kft.-ből úgy, hogy a vagyona 31 százalékát vitték át az új társaságba. Májusban tehát megalakult a Fóti út 141. Ingatlankezelő Kft., júniusban pedig megkötötték az előszerződést az olajtársasággal.

A Mol 2023. december végén közölte a tőzsde honlapján, hogy Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató összesen 4,12 milliárd forint értékben hajtott végre részvénytranzakciót a vállalat papírjaival. Az olaj- és gázipari vállalat vezére egész pontosan 1,46 millió darab részvényt juttatott 2818 forintos darabáron a Continuum Vagyonkezelő Alapítványnak, amely a tájékoztatás szerint szoros kapcsolatban áll vele. Az alapítvány kuratóriumának Hernádi Zsolt mellett Garancsi István és Bacsa György a tagja.

A kormány is besegít, hiszen október közepén kiderült, hogy kiemelt beruházássá tették az újpesti stadiont, így egy sor általános szabály alól felmentést kap az építkezés. Az ilyen kiemeléseknél alapszabály, hogy nem kell figyelembe venni az országos és a helyi jogszabályokat, és az általánosnál rövidebb határidővel kell intézni a hatósági ügyeket.