Hernádi Zsoltra rájár a rúd: MNB-bírság és veszteség a Mol-vezér cégeinél

Némi bosszúságot okozhatott csak csupán, hogy amúgy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerint 2019-ben több jogszabálysértést is elkövetett Hernádi Zsolt cége. A Gran Private Equity ugyanis leginkább adatszolgáltatási mulasztások miatt összesen 500 ezer forint felügyeleti bírságot kapott - derül ki a cég oldalán közzétett MNB határozatból. Vélhetően ezt volt miből befizetni, ugyanis Hernádi Zsolt továbbra is oszlopos tagja a 100 leggazdagabb magyarnak a maga 18,3 milliárd forintra becsült vagyonával.

A körkörös gazdasági hálózat elvének megfelelően pedig az esztergomi szállodaépítésre kiírt közbeszerzést sem akárki nyerte meg: a Garancsi István tulajdonában lévő Market Építő Zrt. egyedül pályázott 6,7 milliárd forintos ajánlattal. Mivel az MTÜ-től 2,8 milliárd forintot kaptak a projektre, így biztos, hogy a beruházásnak mintegy 41-42 százalékát az adófizetők állják. Bár nyilvánvalóan hatalmas igény van most egy esztergomi luxusszállodára, ennek ellenére Harnádi Zsolt korábban elmondta: piaci alapon nem lenne nyereséges a hotel , amely állami támogatással is csak nagyon lassan térülhet meg.

Komondi Zsolt nem csak a szállodákhoz érthet, hanem például a vonatokhoz is, ugyanis idén április 30-án igazgatósági tag lett abban a Magyar Vagon Zrt.-ben, amely 50 százalékos tulajdont szerzett a Dunakeszi Járműjavítóban. A Magyar Vagon tulajdonosa pedig Szalay-Bobrovniczky Kristóf, volt londoni nagykövet, aki a London Capital Zrt. nevű másik cégén keresztül kisebbségi tulajdonosként Garancsi István öt budapesti kaszinójában is érdekelt.

A Gran Private Equity pedig Hernádi Zsolt érdekeltsége 80 százalékban. Ez a cég már jobban teljesített a 2019-es beszámolója alapján: a 2018-as 280 millió forintos árbevétel 370 millió forintra gyarapodott, ami 214 millió forintos nyereséget eredményezett. Ezt osztalék formájában ki is fizették a tulajdonosoknak: a Mol-vezér mellett még Komondi Zsolt egyik cégének van 20 százalékos szavazati aránya.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó MTÜ az esztergomi Mária Valéria hotel felépítésére adta a támogatást 2019-ben a Kisfaludy-programnak a Dunakanyarra kiírt pályázatának keretében. A luxusszálloda építése szépen is halad, a Solva Property beszámolójában azonban nincs nyoma annak, hogy 2,8 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kaptak volna.

