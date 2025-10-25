Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Makró Budapest Airport Turizmus

Hét új városba lehet elrepülni Budapestről

Indul a téli menetrend Ferihegyen.

Újdonságokkal és a meglévő járatok frekvenciájának bővítésével köszönt be az október végén induló téli szezon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Az új menetrendben hét új légi összeköttetés közül választhatnak az utasok; az easyJet két új úti céllal, a Bordeaux-ba és Nantes-ba indított járatokkal gyarapítja a francia desztinációk számát. A Jet2.com Newcastle-be és East Midlandsbe, a Ryanair Marrákesbe, a Wizz Air pedig Torinóba és Tallinnba indít új járatokat. Bővít a SAS Scandinavian Airlines az idén elindított Budapest-Koppenhága útvonalon: novemberben, decemberben és márciusban napi rendszerességű, a szezon többi részében pedig legalább heti öt járatot üzemeltet majd.

A 2024-es téli menetrendhez képest közel harminccal több, összesen 182 útvonal érhető majd el Budapestről. Ez nemcsak a magyar emberek utazási lehetőségeit bővíti, hanem tovább növeli a beutazó utasforgalmat is, amely már így is kiemelkedően dinamikus, hiszen 2025-ben januártól augusztusig több mint egymillióval több külföldi légi utast köszönthettek a budapesti légikikötőben, mint 2024-ben.

A népszerű úticélok elérhetőségét több frekvencianövelés is támogatja, amelynek köszönhetően a Budapest Airport az elkövetkező utazási szezonban is erős utasforgalomra számít. Az idei téli menetrendben a Budapest Airport összesen 8,9 millió ülőhelyet kínál az utasoknak, 12,5%-kal többet, mint az előző téli szezonban. Hasonlók a várakozások a jövő nyári menetrenddel kapcsolatban is: visszatér a hálózatba az American Airlines egy közvetlen Budapest-Philadelphia összeköttetéssel, és az Air Canada is újraindítja korábban népszerű Budapest-Toronto járatát – közölte a Budapest Airport.

Kiderült, ki vette meg a Belügyminisztérium

Rákosrendező helyett ez is jó.

Az amerikai szankciók akár 700 forintig is repíthetik a magyar benzinárat

Az elmúlt hetekben nyomott olajárat láthattunk, az utóbbi napokban viszont megugrott a tőzsdei jegyzés. Ennek hátterében a friss amerikai szankciók állnak, amelyek orosz olajvállalatokat sújtanak. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint emiatt az üzemanyagárak ismét emelkedésnek indulhatnak.

Itt a várva várt repülőrajt az eurozónában

Októberben közel két és fél éve a legjobb teljesítményt nyújtotta az euróövezet gazdasága az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató-intézet és a Hamburg Commercial Bank AG által közösen vezetett beszerzésimenedzser-index alapján.

Gyárfás Tamás a börtönből is biztonságban tudhatja a vagyonát

A felesége mellé a lánya is betársult a családi cégbe.

Ettől tarthat Putyin: India után Kína is behódolhat az Egyesült Államoknak

Kína is azonnal lépett az új amerikai szankciókra.

Nyílik a társadalmi olló Magyarországon

Mélyültek a társadalmi rétegek közötti vagyoni különbségek Magyarországon. 2020 után a háztartások héttizedénél csökkent a megtakarítások értéke.

Nem kerülünk ünnepi hangulatba, ha a forintra nézünk

Gyengülünk a főbb devizákkal szemben.

Adót emelne az Európai Bizottság, és ez akár az egészségünknek is jót tehet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is küzdelmes feladatnak tartja az alkoholos italok adójának emelését, de az Európai Bizottság felvette a napirendjére. A magyar jegybank is egyetért a lépéssel, ők a kiemelten rossz minőségű röviditalok fogyasztását csökkentenék adóemeléssel. Magyarországon már nem olyan olcsó az ivás, mint öt éve: az árak megelőzték az osztrák és a német szintet is.

Nem akármilyen tárgyalásokat kezd Szijjártó Péter az amerikai kormánnyal

A paksi erőművet érinti.

Még mindig nincs gyanúsítottja az MNB-alapítványok botrányának

A nyomozás egyelőre „felderítési szakban” van még.

