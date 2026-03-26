Hetek óta nem látott fordulat jön pénteken a benzinkutakon

Az elmúlt hetekben tapasztalt rohamosan növekvő tendenciája után pénteken csökken mindkét üzemanyagtípus piaci ára. A benzin bruttó 4 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül majd kevesebbe – írja a Holtankoljak.

2026. március 26-án a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:



95-ös benzin: 691 forint/liter

Gázolaj: 788 forint/liter

Magyar forgalmival a benzin rögzített hatósági ára 595 forint, a gázolajé pedig 615 forint.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>