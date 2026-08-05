2p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Makró Paks

Hetente 0,1 százalékos negatív hatást jelent a GDP-re Paks

mfor.hu

A gazdasági növekedésre is negatívan hat a paksi helyzet.

Az elmúlt napokban kibontakozó energiavészhelyzet miatt a gazdasági szereplők részéről széles körben és önkéntesen vállalt fogyasztáscsökkentés a villamosenergia hálózat számára kezelhetőbbé teszi a Paksi Atomerőmű szinte teljes kiesése miatti roppant feszült helyzetet. Egyes fogyasztók hálózatról történő egyoldalú leválasztását (és természetesen a kaotikus rendszerleállást) jobb elkerülni, így az önkéntesen vállalt és be is tartott korlátozások nagyon fontosak. Ugyanakkor nincsenek ingyen – a kényelmetlenség és a kényszerű alkalmazkodás mellett sajnos mindez a gazdasági növekedésre is negatívan hat – írja elemzésében Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

Hozzátette: az általuk becsült modell alapján az elmúlt napokban 4,9-10,6 százalékkal volt kevesebb az áramfogyasztás, mint ami önkéntes visszafogások nélkül megvalósult volna.

Ezen egyszerű megközelítés, illetve a szárazság egyéb hatásai alapján valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy a jelenlegi helyzet hetente 0,1 százalékos negatív hatást jelent a GDP-re.

A fentiek értelmében jelenleg nagymértékben a következő hetekben várható időjárás és a Duna várható vízszintje határozza meg a GDP előrejelzésünket. Várakozásunkat egyelőre 1,6 százalékon tartjuk, ami talán valamivel alacsonyabb még az aktuális elemzői konszenzusnál. Ugyanakkor, ha az áramhelyzet nem oldódik meg heteken belül, akkor több tized százalékponttal leszünk kénytelenek csökkenteni idei GDP várakozásunkat – írta.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Vitézy Dávid bejelentésének sokan fognak örülni

Vitézy Dávid bejelentésének sokan fognak örülni

Uniós pénzből elkezdődhet a HÉV-járműpark teljes megújítása.

Fontos számokat jelentett be az OTP

Fontos számokat jelentett be az OTP

Az eredmény- és mérlegdinamikákat jelentősen befolyásolta a forint euróval szembeni erősödése.

Olcsóbb lett az euró, a dollárral szemben is belehúzott a forint

Olcsóbb lett az euró, a dollárral szemben is belehúzott a forint

Közel három hete volt utoljára 314 alatt a dollár-forint árfolyam, kedd estére sikerült ennyit erősödnie a magyar fizetőeszköznek. Az euróárfolyam is 360 felé tart.

Így sorolta a magas jövedelmű országok közé Magyarországot a Világbank

Így sorolta a magas jövedelmű országok közé Magyarországot a Világbank

Elosztották az országban keletkező és a magyar gazdasági szereplőkhöz köthető jövedelmek összegét a lakosság számával. 

Most érkezett: ezek az árak jelenhetnek meg holnap a benzinkutak kijelzőin

Szerdától lehet számítani erre a fejleményre a töltőállomásokon.

Mészáros Lőrinc a választások előtt 12 nappal ütött nyélbe egy „gázos” üzletet

Mészáros Lőrinc a választások előtt 12 nappal ütött nyélbe egy „gázos” üzletet

Évente akár 100 ezer gázmérőt is legyárt a cég, amely a felcsúti milliárdos érdekeltségei közé került.

Az árakban is extrém kilengéseket okoz Paks kiesése

Bedőlt a rezsicsökkentés? Paks elúszott a Dunán, Magyar Péter már a spórolást köszöni

A napokban elsősorban az ellátásbiztonság szempontjából került a közvélemény fókuszába a hazai árampiac, ám érdekes azt is megvizsgálni, hogy a kieső kapacitások az árakban milyen kilengéseket okoznak.

Oldalazgatott a forint, ma ilyen napja volt

Oldalazgatott a forint, ma ilyen napja volt

Este 6 órára az euró árfolyama 364,16 forintra csökkent. 

Miért fontos, hogy ne az importra támaszkodva oldjuk meg az energiaválságot?

Miért fontos, hogy ne az importra támaszkodva oldjuk meg az energiaválságot?

Bár az energiakrízis idején az importarány növelése az egyik legkézenfekvőbb alternatíva a kieső paksi termelés pótlására, valójában ennek olyan magas költségei vannak, hogy a kormány inkább spórolással és a hazai tartalékok mozgósításával igyekszik úrrá lenni a helyzeten – erről is beszélt Imre Lőrinc, az Mfor és a Privátbankár újságírója a Trend FM hétfői adásában.

Csúnyán veszteséges lett Matolcs Ádám feleségének cége is

Csúnyán veszteséges lett Matolcsy Ádám feleségének cége is

A Yeliah Investments Kft. nem tudott osztalékot fizetni Matolcsy-Meloche Nicole-nak.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG