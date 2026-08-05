Hetente 0,1 százalékos negatív hatást jelent a GDP-re Paks

Az elmúlt napokban kibontakozó energiavészhelyzet miatt a gazdasági szereplők részéről széles körben és önkéntesen vállalt fogyasztáscsökkentés a villamosenergia hálózat számára kezelhetőbbé teszi a Paksi Atomerőmű szinte teljes kiesése miatti roppant feszült helyzetet. Egyes fogyasztók hálózatról történő egyoldalú leválasztását (és természetesen a kaotikus rendszerleállást) jobb elkerülni, így az önkéntesen vállalt és be is tartott korlátozások nagyon fontosak. Ugyanakkor nincsenek ingyen – a kényelmetlenség és a kényszerű alkalmazkodás mellett sajnos mindez a gazdasági növekedésre is negatívan hat – írja elemzésében Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója.



Hozzátette: az általuk becsült modell alapján az elmúlt napokban 4,9-10,6 százalékkal volt kevesebb az áramfogyasztás, mint ami önkéntes visszafogások nélkül megvalósult volna.

Ezen egyszerű megközelítés, illetve a szárazság egyéb hatásai alapján valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy a jelenlegi helyzet hetente 0,1 százalékos negatív hatást jelent a GDP-re.

A fentiek értelmében jelenleg nagymértékben a következő hetekben várható időjárás és a Duna várható vízszintje határozza meg a GDP előrejelzésünket. Várakozásunkat egyelőre 1,6 százalékon tartjuk, ami talán valamivel alacsonyabb még az aktuális elemzői konszenzusnál. Ugyanakkor, ha az áramhelyzet nem oldódik meg heteken belül, akkor több tized százalékponttal leszünk kénytelenek csökkenteni idei GDP várakozásunkat – írta.