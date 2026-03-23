Hétfőn elszámolnak Nagy Mártonék, de más fontos adatok is jönnek a héten

A héten jelenik meg az államháztartás február végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) turisztikai és foglalkoztatási adatokat közöl.

Hétfőn hozza nyilvánosságra a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás február végi helyzetéről szóló részletes tájékoztatóját. A korábban kiadott gyorsjelentés szerint február végéig az államháztartás központi alrendszere 2106,8 milliárd forintos hiánnyal zárt. A központi költségvetés 2010,1 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 32,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 129,6 milliárd forintos hiányt mutattak. Februárban a központi alrendszer 2139,1 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 1655,0 milliárd forintos hiánnyal.

Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, amely legutóbbi ülésén, február 24-én 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Varga Mihály, az MNB elnöke a múlt havi kamatdöntést követő online sajtótájékoztatón elmondta, a kedvező inflációs alapfolyamatok, valamint a pénzügyi piaci stabilitás lehetővé tették a kamatkondíciók óvatos mérséklését. Aláhúzta: nem döntöttek kamatcsökkentési ciklus indításáról. Az MNB elnöke hozzátette, folyamatosan értékelik a makrogazdasági adatok és a pénzügyi piaci fejlemények hatásait az inflációs kilátásokra, adatvezérelten, ülésről ülésre döntenek az alapkamatról.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közli a turisztikai szálláshelyek forgalmának februári adatait. Januárban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,3, a vendégéjszakáké 3,6 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A belföldi vendégek száma 4,6, a külföldieké 6 százalékkal múlta felül a 2025. januárit. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 66,4 milliárd forint volt, folyó áron 8 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

A KSH pénteken számol be a foglalkoztatottság és a munkanélküliség februári adatairól. Januárban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 609 ezer, a munkanélküliek száma 225 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,6 százalék volt.

