Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Hétfőn elszámolnak Nagy Mártonék, de más fontos adatok is jönnek a héten

Azt már tudjuk, hogy nagyobb a hiány, mint tavaly. Most az is kiderül, miért. A turizmusról és a munkanélküliségről is friss adatok jönnek.

A héten jelenik meg az államháztartás február végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) turisztikai és foglalkoztatási adatokat közöl.

Hétfőn hozza nyilvánosságra a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás február végi helyzetéről szóló részletes tájékoztatóját. A korábban kiadott gyorsjelentés szerint február végéig az államháztartás központi alrendszere 2106,8 milliárd forintos hiánnyal zárt. A központi költségvetés 2010,1 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 32,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 129,6 milliárd forintos hiányt mutattak. Februárban a központi alrendszer 2139,1 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 1655,0 milliárd forintos hiánnyal.

Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, amely legutóbbi ülésén, február 24-én 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Varga Mihály, az MNB elnöke a múlt havi kamatdöntést követő online sajtótájékoztatón elmondta, a kedvező inflációs alapfolyamatok, valamint a pénzügyi piaci stabilitás lehetővé tették a kamatkondíciók óvatos mérséklését. Aláhúzta: nem döntöttek kamatcsökkentési ciklus indításáról. Az MNB elnöke hozzátette, folyamatosan értékelik a makrogazdasági adatok és a pénzügyi piaci fejlemények hatásait az inflációs kilátásokra, adatvezérelten, ülésről ülésre döntenek az alapkamatról.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közli a turisztikai szálláshelyek forgalmának februári adatait. Januárban a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,3, a vendégéjszakáké 3,6 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A belföldi vendégek száma 4,6, a külföldieké 6 százalékkal múlta felül a 2025. januárit. A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 66,4 milliárd forint volt, folyó áron 8 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

A KSH pénteken számol be a foglalkoztatottság és a munkanélküliség februári adatairól. Januárban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 609 ezer, a munkanélküliek száma 225 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,6 százalék volt.

Egész évben drágább lesz az olaj – ennyivel?

Új előrejelzés jött az olajárakról. De a Goldman Sachsnál még abból indulnak ki, hogy néhány hét múlva helyreállhat a forgalom, ami jelenleg egyáltalán nem látszik biztosnak.

Már korlátozzák is a tankolható mennyiségeket a szomszédban

Ellátási zavaroktól tartanak Szlovéniában. 

Senki nem kerülheti el az iráni háború hatásait?

„Nagyon súlyos” a helyzet a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint.

Jól öregedtek Varga Mihály februári szavai

Valószínűleg kötelező körnek szánta Varga Mihály februárban azt a mondatot, hogy a februári lazítás nem jelenti egy kamatcsökkentési ciklus kezdetét, de ez a kijelentés márciusra kőkemény valósággá vált. Az Irán elleni háború ugyanis teljes bizonytalanságot szült a geopolitikában: megugrottak az energiaárak, ingadoznak a feltörekvő devizák, így a forint, ez pedig káros hatással van az inflációs pályára is. Sőt, hosszú-hosszú idő után az Mfor Elemzői Konszenzus szakembereinek véleményei közt felbukkan a jegybanki kamatemelés távoli, nagyon halvány esélye is.

Ekkora része tartozik a magyar társadalomnak az alsó rétegbe: a kutatókat is meglepte az arány

Az Európai Unió hárommillió magyar szegényt lát, egy friss szociológiai tanulmány viszont azt írja, a magyarok 42 százaléka tartozik az alsó társadalmi réteghez. Ez az arány megnőtt az elmúlt négy évben.

1000 forintos benzinár? Van, ahol ez már nem csak riogatás

A közelmúlt hazai politikai csatározásai közepette az 1000 forintos üzemanyagár egyfajta szállóige lett. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő körképéből kiderül, hogy az iráni háború okán elszálló olajár miatt egyes uniós országokban már vészesen közelítenek ehhez az árszintez.

Mégsem állította le Lázár János a HÉV fejlesztését?

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint továbbra is elkötelezettek a HÉV-fejlesztések mellett.   

Ipartörténet: villámgyorsan gazdára talált a Tungsram egyik legnagyobb gyára

3,6 milliárd forintos áron elkelt a Tungsram nagykanizsai gyára, a budapestire tart a licit.

Tömeges bezáráson gondolkodnak a benzinkutasok, és az idő is szorítja őket

A választások előtt lenne értelme egy nagyobb akciónak, tüntetésnek, tömeges bezárásnak, vagy mennyiségi korlátozásnak – erről beszélt több benzinkút-tulajdonos a G7-nek. Az előző ársapka tanulságai után attól félnek, ismét veszteséges lesz a kutak működtetése, és a kormány által ígért, védett árnál alacsonyabb árú gázolaj sem érkezett meg hozzájuk.

Orosz olaj, uniós pénzek – mi lesz április után? A magyar miniszterelnök szerint csak az első csatát nyerte meg Brüsszelben.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

