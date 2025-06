Nagy Márton valószínűleg elmondja majd, hogy minek örülhetünk

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Csütörtökön közli a KSH a szálláshelyek májusi forgalmának adatait. 2025 áprilisában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 17, a vendégéjszakáké 16 százalékkal volt több az egy évvel korábbinál, amelyhez az idén teljes egészében áprilisra eső nagypéntek és húsvét is hozzájárult. A tájékoztatás szerint 2025. január-áprilisban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 4,1, a külföldieké 18 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Kedden tartja következő kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A testület májusi ülésén nem módosította az alapkamatot, így az 6,50 százalék maradt, a kamatfolyosó két széle sem változott: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. Legutóbb szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak.

Májusban 213,5 milliárd forint összegű MVM osztalék-befizetés érkezett a költségvetésbe. Bár a társasági adó befizetésének határideje ezúttal június 2-ra esett, így is 238,4 milliárd forint adóbevétel érkezett be a hónap végéig. Május végéig az államháztartás központi alrendszere 2800,9 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2747,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 45,3 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 99,0 milliárd forintos hiányt mutattak – idézi fel az MTI.

