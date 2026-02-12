2p
Hiába a „béke embere” vezeti, sosem volt még ilyen jól az amerikai hadiipar

Imre Lőrinc

Nem csak az elhúzódó orosz-ukrán háborúval és az októberig tartó gázai konfliktussal magyarázható, hogy soha nem látott eredményeket értek el tavaly az amerikai hadiipari cégek. Donald Trump intézkedései is alaposan hozzájárultak az Egyesült Államok védelmi iparának szárnyalásához, ami idén tovább folytatódhat. Európa ugyanis csak most kezd el igazán fegyverkezni, és egy ideig biztosan nagy amerikai segítségre lesz szüksége ehhez.

Óriási amerikai dominancia figyelhető meg a világ legnagyobb védelmi ipari cégeinek top 10-es listáján. A Stockholmi Békekutató Intézet (SIPRI) 2024-re vonatkozó, tavaly decemberben publikált adatai szerint a világ tíz legnagyobb védelmi ipari cégéből 6 az Egyesült Államokból (Lockheed Martin, RTX Corporation, Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, L3Harris Technologies), mindössze 1 Európából (a brit BAE Systems), 1 Oroszországból (Rostec), 2 pedig Kínából (AVIC, CETC) származik – számol be róla laptárunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Az F35-ös vadászgépeiről is ismert Lockheed Martin a világ legnagyobb hadiipari cége
2024-ben a védelmi ipari szektor 100 legnagyobb szereplőjének fegyverekből és katonai szolgáltatások értékesítéséből származó bevételei 5,9 százalékkal nőttek, 679 milliárd dollárra. Ha az öt legnagyobb amerikai cég 2025-ös bevételeit összeadjuk, akkor 285,1 milliárd dollárt kapunk, ami az egy évvel korábbi, teljes top 100-as árbevétel több mint 40 százalékát jelenti.

A teljes cikkből kiderül, hogy mennyivel növelték a legnagyobb amerikai hadiipari cégek tavaly az árbevételüket és az új rendeléseiket. De arról is olvashatnak, hogy a fegyverkezésbe kezdő Európai Unió legnagyobb védelmi vállalatai hol találhatók a globális ranglistán. Miként arról is, hogy Donald Trump miként hozta helyzetbe megválasztása óta a hadiipari óriásokat. 

