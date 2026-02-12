Hiába a „béke embere” vezeti, sosem volt még ilyen jól az amerikai hadiipar

Óriási amerikai dominancia figyelhető meg a világ legnagyobb védelmi ipari cégeinek top 10-es listáján. A Stockholmi Békekutató Intézet (SIPRI) 2024-re vonatkozó, tavaly decemberben publikált adatai szerint a világ tíz legnagyobb védelmi ipari cégéből 6 az Egyesült Államokból (Lockheed Martin, RTX Corporation, Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, L3Harris Technologies), mindössze 1 Európából (a brit BAE Systems), 1 Oroszországból (Rostec), 2 pedig Kínából (AVIC, CETC) származik – számol be róla laptárunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Az F35-ös vadászgépeiről is ismert Lockheed Martin a világ legnagyobb hadiipari cége

2024-ben a védelmi ipari szektor 100 legnagyobb szereplőjének fegyverekből és katonai szolgáltatások értékesítéséből származó bevételei 5,9 százalékkal nőttek, 679 milliárd dollárra. Ha az öt legnagyobb amerikai cég 2025-ös bevételeit összeadjuk, akkor 285,1 milliárd dollárt kapunk, ami az egy évvel korábbi, teljes top 100-as árbevétel több mint 40 százalékát jelenti.

