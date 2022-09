Hiába a háború, több mint 30 éves csúcsra szökött a foglalkoztatottak száma

Jön az újabb uniós szankcióscsomag – mit szól majd ehhez a magyar kormány?

Az Európai Unió tagállamai megállapodtak szerdán New Yorkban, az ENSZ Közgyűlése alkalmával tartott találkozójukon, hogy újabb szankciókat vezetnek be Oroszországgal szemben, és növelik az Ukrajnának nyújtott támogatást - jelentette be Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.