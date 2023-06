Hiába a turizmus jó éve, így is csak a veszteséget termeli Hernádi Zsolt közpénzből épült luxusszállodája is

A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint 2022-ben szinte teljesen visszaépült és sikeres évet zárt a turizmus Magyarországon: 14,2 millió vendég közel 40 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. Csaknem negyven százalékkal többet, mint 2021-ben és csak egy hajszállal elmaradva a magyar turizmus minden idők legsikeresebb évének számító 2019-es eredményétől. A szálláshelyek árbevétele 2022-ben 668 milliárd forintot tett ki, ez még az inflációval csökkentve is 52 százalékkal magasabb az előző évinél. A szállodás cégek beszámolóit átnézve azonban vegyes a kép, amit az is magyaráz, hogy az elszálló energiaárak miatt 2022 őszén sok szálloda bezárt télre.

Például lapunk írta meg, hogy főleg az infláció és a rezsiárak miatt lett veszteséges 2022-ben a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest szállodalánc is. Az Opus Global cégcsoporthoz tartozó szállodalánc a turisztikai szempontból nagyon gyenge 2021-es évben még 96 millió forintos nyereséggel tudott zárni. 2022-ben viszont rekordközelben teljesített a magyar turizmus, a Hunguest mégis 3,4 millió forintos veszteséggel zárt 26,5 milliárd forintos árbevétel mellett.

Szintén nehéz éve volt a Danubiusnak, de volt már rosszabb is. A Covid-válság egyik legnagyobb céges vesztese volt a Danubius Szállodaüzemeltető Zrt. 2020-ban, akkor 30 milliárd forintos bevételkiesést éltek túl.

2022.11.01-től a Danubius Zrt. korábbi tevékenységét a Danubius Hotels Zrt. végzi, emiatt a mérleg és eredménykimutatás adatok az előző évvel nem összehasonlíthatóak

- közli a Danubius Hotels Zrt.

Annyi azért kiderül a beszámolókból, hogy a Danubius Zrt. tavaly októberig 36,1 milliárd forintos forgalom mellett 2,7 milliárd forintos veszteséggel zárt. Míg a Danubius Hotels Zrt. teljes évben 7,9 milliárd forint bevételt könyvelhetett el, amiből 518 millió forintos nyereség lett, így összességében negatív a 2022-es végeredmény.

A Danubius főleg vidéken erős, de Budapesten is vegyes a kép. A The Ritz-Carlton Budapest a főváros egyik legszebb szállodája, ellenben az Adria Palace Kft. mindig veszteséges. Ennek a cégnek a tulajdonosa pedig az Al Habtoor Holding Kft.-n keresztül a dubaji Al Habtoor Group. Az Al Habtoor csoport alapítója pedig Khalaf al-Habtoor üzletember, aki többször szerepelt a Forbes a Világ 500 leggazdagabb emberének a listáján. Az Adria-Palace Kft. tavaly is veszteséget hozott össze: az 5,7 milliárd forintos forgalom nagyon szép, de ehhez 1,6 milliárd forintos veszteség társult. Ezt főleg a pénzügyi műveletek ráfordításai okozzák, amire 2,5 milliárd forint ment el. Persze akad nyereséges budapesti szálloda is 2022-ből: a Budapest Marriott hotel a Duna Szálloda Zrt.-hez tartozik, itt a 10,8 milliárd forintos forgalom 1,3 milliárd forintos profitot ért.

Drágák a szállodák. Fotó: Depositphotos

Vidéken mindig érdemes megnézni, hogy milyen éve volt az alsópáhoki Kolping Hotelnek. Nos, remek nyarat tudhattak maguk mögött: a Kolping Családi Kft.-nél a 3,1 milliárd forintos forgalom 675,4 millió forintos nyereséggel párosult. Kérdés, hogy milyen lesz 2023, hiszen a rekordmagasságba emelkedő infláció miatt egyre több dologról kell lemondaniuk az embereknek. A Hernádi Zsolt Mol-vezér érdekeltségébe is tartozó Grand Hotel Esztergom luxusszállodát 2021 nyarán nyitotta meg a Solva Property Kft. Egyelőre még csak a veszteséget termelik: a 2,2 milliárd forintos forgalom 280 millió forintos mínuszhoz volt elég. Emlékezetes: a Grand Hotel létrehozása 9,2 milliárd forintba került, ehhez 3,2 milliárd forint támogatást biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Sokkal kisebb lépték, de sokak körében népszerű a balatonszemesi Szindbád Hotel, amely nem kapott állami támogatást, ellenben 351 millió forintos bevételből is kigazdálkodtak 70,9 millió forintos nyereséget a tulajdonosok.