Makró Mfor Üzemanyagár-figyelő Olaj Üzemanyagok

Hiába az olcsó orosz olaj, ha ezt a benzinkutakon nem látjuk

Király Béla
A hazai politikai életben az elmúlt napokban ismét téma volt, hogy az olcsó orosz energiahordozókról nem lehet lemondani. Ugyanakkor, ahogy arról Mfor Üzemanyagár-figyelő rendszeresen beszámol, a hazai benzinárak a legmagasabbak között vannak a régióban. Ráadásul a jövő héten további drágulás várható.

Azt követően, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza bemutatta gazdasági- és energetikai szakértőjét, Kapitány Istvánt, aki korábban a Shell globális alelnöki posztját is betöltötte, ismét a közbeszéd része lett az orosz energiahordozók beszerzése. Az ellenzéki párt szerint ugyan ezekről nem kellene rövid távon lemondani, ám fontos lenne a mostani, szinte egyetlen beszerzési forrás helyett több eladóval kapcsolatban állni. A diverzifikáció, az átláthatóság és a verseny ugyanis nem csak az ellátásbiztonság szempontjából fontos, de akár alacsonyabb árakat is eredményezhet. Nem meglepő, hogy a kormányoldal azonnal arról kezdett kommunikálni, hogy az olcsó orosz energiahordozók nélkül a magyar gazdaság helyzete még rosszabb lenne.

Az igazság az, hogy az olajat a háború kezdete óta valóban az európai piacon irányadó Brent áránál olcsóbban veszi a Mol, a különbözet nagy része ugyanakkor a feneketlen kútnak bizonyuló költségvetésbe kerül. A magyar autósok ebből semmit sem látnak.

Így az elmúlt napokban is áremelés volt a hazai kutakon, a kiskereskedők a Brent drágulásának megfelelően léptek. Mind a benzinért, mind a gázolajért fizetendő összeg emelkedett az utóbbi napokban, miközben az olajpiacon mérsékeltebb ármozgást láthattunk. A hétvégére viszont a Brent tőzsdei jegyzése megugrott, ami várhatóan a kutak áraiban a jövő héten fog érvényesülni.

Ahogy azt fent jeleztük, a magyarországi üzemanyagárak ezúttal is a nemzetközi folyamatokat követve mozogtak, az EU-ban szinte mindenhol kisebb áremelkedés következett be. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten 12 olyan országot találtunk az Európai Unióban, ahol a 95-ös oktánszámú üzemanyagért átszámítva kevesebbet kell fizetni literenként, mint nálunk, míg egy hete 10 ilyen ország volt a listán.

Mindez a régiós összevetésben ezúttal nem tükröződött, így változatlan volt a hazai árak pozíciója. Továbbra is a magasabbak között vannak a hazai árak, igaz, a magyar autósok helyzete még mindig jobb, mint a románoké.

A gázolaj esetében hasonló a helyzet, hiszen a Weekly Oil Bulletin adatai szerint a hazai árak pozíciója itt is romlott. ezen a héten 12 olyan ország akadt, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon, míg egy hete 11 ilyen volt.

Ez azzal jár, hogy a kormány által hangoztatott olcsó orosz olaj ellenére ennél a fajta üzemanyagnál továbbra is a magyar autósoknak kell Közép- és Kelet-Európában az egyik legmagasabb árat fizetniük a kutaknál. A régióban a magyarországinál változatlanul csak Ausztriában és Romániában drágább a dízel.

Egy esetleges Irán elleni csapás miatt ugrott meg az olaj ára

A hét közben hullámzó kereskedést láthattunk, a Grönland körüli feszültség miatt előbb kisebb drágulást, majd a kedélyek lecsillapodását követően inkább áresést láthattunk, de a hét első felében egy szűkebb sávban mozgott a Brent jegyzése.

Csütörtökön azonban Donald Trump azt mondta, hogy az Egyesült Államok jelentős hadereje tart Irán felé. Hozzátette ugyan, reméli, hogy nem kell majd bevetnie a hadiflottát, bár az amerikai elnök szerint erre sor kerülhet, ha Teherán a tüntetőket tömegesen végezné ki, vagy a nukleáris programját újraindítja. A hírek szerint a következő napokban hadihajók, köztük egy repülőgép-hordozó és irányított rakétákkal felszerelt rombolók érkeznek a Közel-Keletre. Ahogy immár hónapok óta jellemző, az Iránnal kapcsolatos aggodalmaknak két forrása van. Egyrészt az ország maga is komolyabb kitermelő, másrészt Irán képes lehet időlegesen elzárni a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül az Öböl-menti országok szállítják az olajat.

A kínálati oldalon egy másik termelő miatt is aggódtak a héten a piacokon. Tűzesetek miatt a Chevron kénytelen erősen visszafogni a kazah termelését. Tengiz, amely Kazahsztán termelésének közel felét teszi ki, a hónap hátralévő részében leállhat. Így Kazahsztán nyersolaj-termelése januárban valószínűleg átlagosan napi 1-1,1 millió hordó lesz, szemben a szokásos napi 1,8 millió hordó körüli szinttel.

Az olajpiaci fejleményeket várhatóan a finomított termékek piacán is látjuk, vagyis drágulhatnak az üzemanyagok. A jövő héten az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint nem lenne meglepő egy 3-5 forintos áremelésre kerülhet sor.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.

