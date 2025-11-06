4p
Hiába épül sok gyár, még mindig kézifékkel megy a magyar ipar

Szeptemberben augusztushoz képest ugyan bővült az ipari termelés, az év első kilenc hónapjának adatai nem adnak okot a bizakodásra. A járműgyártás és az akkumulátorgyártás is visszaesett szeptemberben, a meghatározó német ipari teljesítmény pedig elmaradt a tavalyi évben mért adatoktól. Az elemzők szerint a magyar ipar kilábalása elhúzódó folyamat lehet, különösen úgy, hogy ősszel alkatrészhiány lépett fel több európai ipari szereplőnél.

Idén szeptemberben 1,3 százalékkal bővült az ipari termelés az előző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is, írja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Munkananaphatástól megtisztítva ugyanakkor a mostani adat 1,5 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól, az év első kilenc hónapjában pedig 3,4 százalékkal csökkent az ipari termelés a tavalyi hasonló időszakhoz képest. A 2021-es átlagtól 7 százalékkal marad el a szeptemberi teljesítmény.

A friss adatok alapján a legtöbb ágazat teljesítménye csökkent szeptemberben. A járműgyártás és a villamos berendezések gyártása is visszaesett, ami a kedvezőtlen külső kereslet nyomán nem okozott meglepetést. „A havi bővülés hátterében elsősorban a nagy autógyárak augusztusi leállásából fakadó alacsony bázis húzódhatott meg” – mondta Horváth Diána, a GFÜ Gazdaságelemzési Központ szenior elemzője. 

A számítógépek, illetve az elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, akárcsak az élelmiszer, ital, dohánytermék termelése is. Ezek esetében az alacsony bázis szintén hozzájárult a kedvező teljesítményhez.

Hiába a sok gyár, a külső kereslet a döntő faktor

Eközben Magyarország legnagyobb kereskedelmi partnerénél, Németországban 1,1 százalékkal nőttek az új feldolgozóipari megrendelések szeptemberben havi alapon. Tavaly szeptemberhez képest viszont 4,3 százalékos volt az elmaradás, vagyis a német ipar továbbra is a gyengélkedés jeleit mutatja. A német vállalatok az ifo üzleti környezet indexe alapján is kedvezőtlennek ítélik hazájuk gazdasági helyzetét.

Fotó: DepositPhotos.com

„A ma reggel megjelent termelési adatok alapján a német iparban kismértékű korrekció látszik: az augusztusi jelentős visszaesést követően 1,3 százalékkal nőtt a termelés az ágazatban, de az előző szeptemberitől 1,0 százalékkal elmaradt a teljesítmény” – mondta Horváth.  A havi kedvező adatban szerepet játszott a nagy autógyárak nyári leállásának bázishatása is.

Az elemző szerint a magyar ipar kilábalása elhúzódó folyamat lehet. A nagyberuházások (BYD, CATL, BMW, Mercedes) az év végével, jövő év elejével „termelőre fordulnak”, de ezen gyártókapacitásokat tekintve meghatározó lesz a külső kereslet alakulása, amely továbbra is visszafogottan alakul, köszönhetően a geopolitikai konfliktusok (orosz-ukrán háború elhúzódása, vámháború) generálta bizonytalanságnak.

A GFÜ úgy látja, hogy a belföldi kereslet támaszt jelenthet a továbbiakban is: a lakásépítések várható felfutásának begyűrűző hatása az ipar egyes alágaiban is megjelenhet. A fordulathoz viszont elengedhetetlen, hogy a külső kereslet is helyreálljon.

Szünetelhet a termelés az alkatrészhiány miatt

„Jelentősebb visszapattanásra számítottunk havi szinten: a nyolcadik havi visszaesésnek alig több mint fele jött csak vissza az ősz kezdetével” – mondta Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője a mai adat láttán.

A német hangulatindikátorok ellenére az Erste javulást lát a magyar mutatóknál az elmúlt hónapokban, ráadásul október végén a BMW új üzeme is belépett a termelésbe. „A pozitívabb kilátásokat árnyalja, hogy az európai, főként német mutatók csak mérsékelt emelkedést jeleznek és az őszi hónapokban ismét középpontba került az alkatrészhiány számos európai szereplőnél, ami a termelés szüneteltetését vonta maga után” – tette hozzá Nagy.

Az ipari teremlés részletesebb adatait jövő héten közli a KSH.

Jön a Semcorp és az EcoPro is

A Nemzetgazdasági Minisztérium az ipari termelési adatokra adott reakciójában megerősítette: a kormány megvalósítja a 150 új gyár programot. „A BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro” – írják közleményükben.

Emellett a Demján Sándor Program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatják a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését, valamint megduplázták a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét. A minisztérium is kiemeli az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítményét a magyar gazdaságra ható jelenségek közül. 

