Hiába esik az olajár, a kutakon ez nem látszik

Király Béla
Király Béla

Továbbra is ellentmondásosan alakulnak a piacok, hiszen a nyersolaj ára ugyan csökken, a finomított termékeknél ez nem látszódik – derül ki az Mfor Üzemanyagár-figyelő heti elemzéséből. Emiatt a hazai üzemanyagpiacon sem lehet komolyabb áresésre számítani.

Az utóbbi napokban ugyan az olaj ára lefele csorgott, ez a hazai üzemanyagárakban nem tükröződött, hiszen hétközben nem volt érzékelhető változás. Ezzel szemben hétvégére a nagykereskedelmi árak emelkedését jelentették be, amelyet viszont az autósok is észrevesznek. Ráadásul a dízel ára ismét nagyobb mértékben ugrik meg, mint a benziné, így a két üzemanyagfajta közötti árkülönbség tovább szélesedik.

Arról, hogy a finomított termékek, így az üzemanyagok az olajár csökkenése ellenére miért nőnek, egy héttel ezelőtti írásunkban részletesen kitértünk. Az azóta eltelt időszakban a finomított termékek tőzsdei jegyzése az olajárral szemben mozgott, vagyis tovább drágult. Ennek megfelelően nemcsak nálunk, de Európa más országaiban is többe került a tankolás.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten 11 olyan országot találtunk, ahol a magyarországinál alacsonyabb a benzin átlagára, ez relatív kisebb drágulást jelent, hiszen egy hete még csak 10 ilyen állam volt az EU-ban.

Ez az egy helyezés-változás éppen a régiós rangsorban is érvényesül, hiszen a nyár folyamán brutális áremelés miatt megdrágult román árak ismét alacsonyabbak lettek, mint a magyarországiak. A hazai benzinár így továbbra is a legmagasabbak közé tartozik, csak két országban, Ausztriában és Szlovákiában drágább ilyen üzemanyagot tankolni.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által készített kísérleti statisztika, amely ugyanazt az adatsort használja, mint amivel az Mfor Üzemanyagár-figyelő is dolgozik, megerősíti az általunk leírtakat. A KSH jelentése szerint az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára októberben 574 forint volt, ami 4 forinttal, azaz 0,7 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 578 forintos átlagértékénél. A régió országaiban az októberi átlagár 558 forintot tett ki, a magyar 2,9 százalékkal, azaz 16 forinttal magasabb lett ennél. Az előző havi adathoz képest 11 forinttal csökkent a 95-ös benzin átlagára hazánkban. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is mérséklődött 9, illetve 8 forinttal.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy az eltérés a szomszédos és a régiós árak között azért ilyen jelentős, mert „ügyesen” van kitalálva a statisztika. Abban ugyanis a szomszédos országok között Ukrajna valamiért nem szerepel, pedig ott jóval alacsonyabb a tankolás, míg Szerbia igen, ahol ellenben viszonylag drága az üzemanyag. Véleményünk szerint a jogi környezet (például az ár negyedét kitevő minimálisan elvárt jövedéki adószint) miatt sokkal tisztább képet ad, ha a magyar árakat a régióban található uniós országokéhoz mérjük. Ebből a szempontból pedig, ahogy az rendszeres összefoglalónkból kiderül, ha a lefele kilógó Bulgáriát kivesszük, a magyar autósok akkor sem tankolnak olcsón.

A gázolajnál teljesen lekövették a magyar árak az uniós változásokat. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint az egy héttel korábbihoz hasonlóan most is 12 olyan tagállam volt, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon.

Ugyanakkor a benzinhez hasonlóan ez az üzemanyagfajta továbbra is nálunk az egyik legdrágább a régióban, a magyarországinál ugyanis csak Romániában és Ausztriában kell többet fizetni a dízelért.

A dízelüzemanyag kapcsán a KSH havi összefoglalója azt állapította meg, hogy a havi átlagára Magyarországon 581 forint volt, ami 5 forinttal, 0,9 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 586 forintos átlagértékénél. Az 562 forintos régiós átlagárat 19 forinttal, 3,4 százalékkal meghaladta a dízelüzemanyag hazai átlagára. Az előző havi adathoz képest 7 forinttal mérséklődött a gázolaj magyarországi havi átlagára. A szomszédos országokban 5, a régiós országokban megfigyelt átlagár pedig 4 forinttal csökkent a szeptemberi adathoz képest.

Továbbra is nyomott az olajár

Az olajárak pénteken ugyan minimálisan emelkedtek, de a túlkínálattal és a lassuló amerikai kereslettel kapcsolatos aggodalmak miatti háromnapos csökkenés után újabb olyan hét következik, amikor az energiahordozó ára csökken.

Az európai piacon mértékadó Brent nyersolaj határidős árfolyama 64 dollár alá került. A szakértők szerint a csökkenés hátterében elsősorban a bizonytalan kereslet és továbbra is növekvő olajkínálat áll. A héten napvilágot látott adatok alapján ugyanis főleg Kína esetén, amely a világ legnagyobb importőre, továbbra sem látszik a kereslet érdemi növekedése. Igaz ez annak ellenére, hogy Kína nyersolaj-importja októberben 2,3 százalékkal nőtt szeptemberhez képest.

Eközben a friss adatok szerint 5,2 millió hordós volt az amerikai készletnövekedés, ami a szakértőket is meglepte. A készletek a szakértők szerint a magasabb import és a csökkenő finomítási tevékenység miatt esett. Mielőtt autósként azonban nagyon örülni kezdenénk, sajnos a finomított termékek esetén az USA-ban sem túl jó a helyzet, hiszen a benzin- és más desztillátumok készlete csökkent az Energiainformációs Hivatal közleménye szerint.

Lassan a Mol is elengedné az orosz olajat
Lassan a Mol is elengedné az orosz olajat
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A szakértők szerint ugyan az alacsony olajárak korlátot szabnak az üzemanyagárak növekedésének, sok a bizonytalansági tényező. Azt többen kiemelik, hogy Kína mellett az amerikai történések is fontosak, hiszen az eddigi leghosszabb kormányzati leállás hatásai is nyomást gyakorolnak az olajárakra, de végső soron a finomított termékekre is. A légiforgalmi irányítók kényszerszabadsága miatti tömeges járatcsökkentés a kereslet jelentős visszaesésével jár.

Eközben a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC+) és szövetségesei vasárnap úgy döntöttek, hogy decemberben újabb kismértékű kvótanövelést léptetnek életbe, A csoport azonban a túlkínálattól tartva azt is jelezte, hogy a jövő év első negyedévében a kitermelés további növelését szünetelteti.

Nagy kérdés persze, hogy az olajpiacon egyébként fontos országok, mint Oroszország, Irán vagy Venezuela pozíciója hogyan változik a következő időszakban, hiszen az amerikai külpolitikai lépések miatt kieshet a termelésük, ami miatt a piaci viszonyok is megváltozhatnak.

Magyar szempontból természetesen a pénteki Donald Trump-Orbán Viktor találkozónak is szerepe van. Ám meg kell jegyezni, hogy ennek eredményétől függetlenül Magyarországnak belátható időn belül diverzifikálnia kell a beszerzéseit, amire egyébként az orosz olajimport gazdasági nyertese, a Mol a most közzétett jelentésében utalt is.

Összefoglalva a heti információkat, a nemzetközi piacokon dráguló finomított termékek miatt az olajár gyengülését most nem érzik a magyar autósok. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint amennyiben a globális piacon nem látunk valami hirtelen fordulatot, akkor továbbra is csak kisebb ármozgásra lehet számítani. Ugyanakkor nem lenne meglepő, ha a benzin és a gázolaj közötti árkülönbözet kis mértékben tovább növekedne.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.

