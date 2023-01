Hiába haraptak a cápák, volt, amivel nem lehetett versenyezni

Az RTL esetében a 2023-as év első hetében a ’Drága örökösök – A nagy visszatérés’ jelentette a fő attrakciót, a Koltai Róbert nevével fémjelzett sorozat új évadában is jól hozza a megszokottan jó teljesítményt, olyannyira, hogy a kereskedelmi szempontból legfontosabb, 18-49 éves korcsoportban nyitó adása a hétköznapok legnézettebb műsora lett. A hétfői epizód 18,2 százalékos közönségarányt és 225 ezer nézőt tudott a szegmensben, míg a teljes lakosság körében 606 ezren ültek le a képernyők elé. A csatorna esti programjának másik felét jelenleg a Nyerő páros egy korábbi évadjának ismétlései töltik ki, ez a legerősebb napján 10,3 százalékos, nem különösebben erős közönségarányt tudott.

A TV2 is dörzsölhette a markát ugyanakkor, hiszen a csatorna főműsoridején osztozkodó két vetélkedő is igen erős héten van túl. A Szerencsekerék pénteki adása

a 18-49-es korcsoportban 21,5 százalékos közönségaránnyal és 222 ezer nézővel a hétköznapok második legnézettebb műsora lett, a teljes lakosság körében ugyanezen rész által elért 874 ezres nézőszámnál semmilyen más műsor nem tudott jobbat a héten.

A csatorna családi kvízműsora, a ’Vigyázat, gyerekkel vagyok!’ Ördög Nóra vezetésével január 2-től tért vissza a képernyőkre, viszont rögtön egy igen erős első heti teljesítménnyel köszönt be. A nyitóadás amellett, hogy a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos korcsoportban 18,4 százalékos közönségarányt és 210 ezer nézőt tudott felmutatni, különösen a teljes lakosság körében ment jól, és 724 ezres nézőszámot hozott.

Visszatértek a cápák. Fotó: RTL Sajtóklub

Hogy alakult a hétvége?

A TV2 amerikai filmekkel töltötte fel a hétvégi műsorát, a szombaton adott Jurassic Park, valamint az ’Elrabolva 2.’ nem hozta különösebben lázba a nézőket, a jobban teljesítő dínós film is 190 ezres nézettséget tudott csak hozni a teljes lakosság körében. Vasárnap szintén két filmmel készült a csatorna, itt az elsőként adott Páros mellékhatás tudott 380 ezres nézettséget, az ezt követő Gyűlölök és szeretek már gyengébben ment.

A hétvégi győzelemnek mindkét napon az RTL örülhetett, míg szombaton a csatorna új sorozata, a Gólkirályság kezdte 710 ezres nézőszámmal első évadát, addig vasárnap a visszatérő ’Cápák között’ ugrott nagyot a maga 735 ezres nézőszámával, amellyel a hétvége legnézettebb műsora lett. A vetélkedő egyébként a 18-49-eseket is lázba hozta, a szegmensben 24,4 százalékos közönségarányával és 304 ezres nézőszámával nagyon könnyedén megnyerte a hetet. A már hagyományosan nagyon komoly üzleti zsűrivel felálló széria egyébként idén is hozta a kötelezőt, a tavalyról megismert felállásban ugyanaz az öt cápa, Balogh Levente, Balogh Péter, Moldován András, Tomán Szabina és Lakatos István tért vissza az ötödik évadra is.

Így alakult a hét

Az egy-egy erősebb nézettségű hetekben megszokott, akár milliós nézőszámoknak egyelőre nyoma sincsen a statisztikában, ez egyrészt jól mutatja, hogy az olyan hagyományosan közönségsiker műsorok, mint a Sztárban sztár vagy az X-Faktor jelenleg éppen szüneten vannak, illetve elképzelhető, hogy a hosszúra nyúló téli szünet alatt, egészen egyszerűen kevesebbet tévéztek a magyarok.

Bár a tavaly év végén rekordokat döntögető Farm – VIP által hozott kiugróan erős számok egyértelműen hiányoznak a TV2 számaiból, egyelőre a nosztalgia és a közérthető formátum miatt is jól teljesítő Szerencsekerék simán hozza a hétköznapokat a csatornának, ez pedig a heti végeredményen is meglátszott. A két csatorna harcában így a TV2 kerekedett felül az 1. héten is, 15,2 százalékos átlagos közönségarányt hozva az RTL 13,7 százalékával szemben.