Hiába lőnek a Hormuzi-szorosban, még olcsóbb lesz tankolni csütörtöktől

Legalábbis dízelt, piaci áron.

Csütörtökön, tehát április 23-án tovább csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak.hu. A dízel bruttó 4 forinttal lesz olcsóbb, a 95-ös benzin ára viszont ezúttal nem változik. A napok óta tartó nagykereskedelmi árcsökkenés a kutak áraiban is meglátszott, de a védett árak szintjétől még mindig messze vannak a piaci árak.

2026. április 22-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak az oldal adatai szerint: 

  • 95-ös benzin: 667 forint/liter
  • Gázolaj: 717 forint/liter

Védett árak: 

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter
  • Gázolaj: 615 forint/liter 

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt

A Lidl bérei már előzik Lengyelországot és Spanyolországot – de mire jutnak a Tisza-kormánnyal?

A Lidl bérei már előzik Lengyelországot és Spanyolországot – de mire jutnak a Tisza-kormánnyal?

Optimista a cég a különadók és az árrésstop ügyében?

Most már tényleg csak órák kérdése, és újra érkezhet az orosz olaj Magyarországra?

Most már tényleg csak órák kérdése, és újra érkezhet az orosz olaj Magyarországra?

Szerda délelőtt újabb jó hírt kapott a Mol.

Leáll a szállítás a Barátságon: Németország egyelőre nem kap több kazah olajat

Leáll a szállítás a Barátságon: Németország egyelőre nem kap több kazah olajat

Miközben a déli ág újraindul, az északin leáll a szállítás.

Itt a nagy bejelentés: újraindul a Barátság kőolajvezeték

Itt a nagy bejelentés: újraindul a Barátság kőolajvezeték

A Mol tette közzé a tényt a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Szerdán kiderül, mit csinált utolsó előtti miniszteri hónapjában Nagy Márton

Szerdán kiderül, mit csinált utolsó előtti miniszteri hónapjában Nagy Márton

Jön a részletes számadás a rekordhiányról.

Betartja utolsó ígéretét Orbán Viktor a Barátság vezeték ügyében?

Betartja utolsó ígéretét Orbán Viktor a Barátság vezeték ügyében?

Szerdán minden kiderülhet.

Nagyon szűk körhöz csatlakozna és nem biztos, hogy jól járna Magyarország, ha a Tisza bevezetné a vagyonadót

Vagyonadó: nagyon szűk körhöz csatlakozna és nem biztos, hogy jól járna Magyarország

Európában már csak 3 országban van érvényben teljes körű vagyonadó, ami a Tisza Párt egyik fontos, a költségvetés bevételi oldalát támogató intézkedése lenne. Magyarország hetedik leggazdagabb embere szerint arányosnak tűnik a tervezett rendszer, amit a nemzetközi szervezetek elvárásai is alátámasztanak. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a vagyonadó tényleges hatása jóval mérsékeltebb annál, mint amire kezdetben számítani lehetett és több gazdasági kockázat is felmerülhet vele kapcsolatban.

Ilyen közel még sosem volt a Barátság kőolajvezeték újraindulása

A Bloomberg szerint indul a tesztüzem a Barátság vezetéken, és akár másnaptól jöhet az olaj Magyarországra.

Kiszámolták, mekkora terhet jelentene az autósoknak a hatósági üzemanyagárak kivezetése

Kiszámolták, mekkora terhet jelentene az autósoknak a hatósági üzemanyagárak kivezetése

Az átlagkeresetből 886 liter benzint, vagy 857 liter dízelt lehet vásárolni: előbbi több mint 120, utóbbi 180 literrel csökkenne a piaci ár mellett.

Varga Mihályék 400 millió forinttal támogatják a saját alapítványukat

Egyelőre nem tudni, hogy ki és mi alapján kap pénzt. A kuratórium mindenesetre kicserélődött.

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

