Hiába lőnek a Hormuzi-szorosban, még olcsóbb lesz tankolni csütörtöktől

Csütörtökön, tehát április 23-án tovább csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a Holtankoljak.hu. A dízel bruttó 4 forinttal lesz olcsóbb, a 95-ös benzin ára viszont ezúttal nem változik. A napok óta tartó nagykereskedelmi árcsökkenés a kutak áraiban is meglátszott, de a védett árak szintjétől még mindig messze vannak a piaci árak.

2026. április 22-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak az oldal adatai szerint:

95-ös benzin: 667 forint/liter

Gázolaj: 717 forint/liter

Védett árak:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

