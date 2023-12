Hiába "menekült meg" a forint?

Az elmúlt időszakban a forintról szóló hírek, kommentárok, elemzések egyik állandó eleme volt, hogy az uniós forrásokról szóló pozitív döntésre vár a magyar deviza. Részben ez kell ahhoz, hogy erősödjön vagy stabilizálódjon az árfolyam. Szerdán az Európai Unió döntött a Magyarországnak szánt források részleges feloldásáról, amelynek eredményeként 10 milliárd eurós támogatás kap zöld jelzést. Ugyanakkor 30 milliárd euró van Magyarországnak "félretéve", de a fennmaradó 20 milliárdról még nem született határozat Brüsszelben.

Mindenesetre a lépés máris segített a forintnak, szerdán ugyanis az euró jegyzése 379 forint alatt is járt. Ez érthető, hiszen egy jelentős, eddig bizonytalanságot okozó tényező kikerült a képből és a mostani árfolyamon 3790 milliárd forint értékben kell a támogatást átváltani, tehát ilyen összegben lesz kereslet a forintra.

"A mostani döntés pedig értelemszerűen javítja a makrogazdasági pályát is, amire a forint is erősödéssel reagált. Látni kell, hogy részben azért árazták már ezeket a piaci szereplők az elmúlt időszak fejleményei után, továbbá szerdán a Fed-kommentár miatt a jelentősen gyengülő dollár is hozzájárult ahhoz, hogy a forint piacán kedvezőbb kép alakuljon ki" - derül ki a KBC Equitas kommentárjából. Az erstés elemzők szintén az uniós források "érkezésének, valamint a dollárgyengülésnek tudják be a forint szerdai erősödését.