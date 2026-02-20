Hiába nem adjuk az ukránoknak, mégis emelkedik a dízel ára

A Holtankoljak információi szerint február 21-étől, azaz szombattól emelkedik bruttó 3 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benziné viszont ezúttal nem változik.

Az oldal pénteken az alábbi átlagárakat mérte, ezekhez képest érvényesülhet a változás, amennyiben a kutakon is változatlan formában érvényesítik az árváltozást.

95-ös benzin: 562 forint/liter

Gázolaj: 574 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>