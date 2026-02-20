1p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Makró Üzemanyagok

Hiába nem adjuk az ukránoknak, mégis emelkedik a dízel ára

mfor.hu

Szombattól emelkedik a nagykereskedelmi ár.

A Holtankoljak információi szerint február 21-étől, azaz szombattól emelkedik bruttó 3 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benziné viszont ezúttal nem változik.

Az oldal pénteken az alábbi átlagárakat mérte, ezekhez képest érvényesülhet a változás, amennyiben a kutakon is változatlan formában érvényesítik az árváltozást.

  • 95-ös benzin: 562 forint/liter
  • Gázolaj: 574 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lecsapott az MNB, visszavonták egy pénzügyi szolgáltató engedélyét

Lecsapott az MNB, visszavonták egy pénzügyi szolgáltató engedélyét

Hónapok óta nem reagált a cég, elege lett a Magyar Nemzeti Banknak.

Az éjszaka megmozgatott 54 milliárdot a kormány, mire kellett a pénz?

Az éjszaka megmozgatott 54 milliárdot a kormány, mire kellett a pénz?

A legnagyobb összeg az MNV-nek ment.

Üzenet jött Zágrábból az orosz olajról, nem fog neki örülni a magyar kormány

Üzenet jött Zágrábból az orosz olajról, nem fog neki örülni a magyar kormány

Szívesen segítenek, de nem úgy.

Szijjártó Péter megint variált egyet a nagykövetekkel

Szijjártó Péter megint variált egyet a nagykövetekkel

Áttolja egyik bábuját egy másik pozícióba a külügyminiszter.

Erre készül Karácsony Gergely a Nagykörúton: eltűnik két sáv

Erre készül Karácsony Gergely a Nagykörúton: eltűnik két sáv

A gyalogosok és a kerékpárosok a középpontban. Bemutatták a terveket.

Az amerikai olajtartalékkal is baj van

Az amerikai olajtartalékkal is baj van

Az árak pedig nőnek.

Lázár János ráncolhatja a szemöldökét: bezuhantak tavaly a lakásépítések

Lázár János ráncolhatja a szemöldökét: bezuhantak tavaly a lakásépítések

De idén nagyot fordulhat a világ az engedélyek és bejelentések száma alapján.

Kijöttek a pontos kereseti adatok: ennyivel emelkedett a nettó átlag tavaly

Kijöttek a pontos kereseti adatok: ennyivel emelkedett a nettó átlag tavaly

Decemberben a mediánbér elérte a 427 500 forintot, a nettó átlagkereset pedig megközelítette az 550 ezret a KSH legfrissebb adatai szerint.

Itt a rendelet, 250 ezer tonna olajról döntöttek Orbán Viktorék

Itt a rendelet, 250 ezer tonna olajról döntöttek Orbán Viktorék

Ennyit szabadítanak fel a stratégiai tartalékból.

Elfáradt a forint, már 322 felett a dollár

Elfáradt a forint, már 322 felett a dollár

Az euróval szemben minimálisan erősödött, a dollárral szemben gyengült a forint csütörtök este. Pedig a dollárárfolyam egész jól indult, délelőtt még a 320-at is közelítette.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168