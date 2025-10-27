Hidegzuhany a benzinkutakon: rég nem látott drágulás jön

Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében, ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden – írja a holtankoljak.hu.

Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot ugrott az újonnan bejelentett amerikai olajszankciók miatt, amik Oroszországot érintik elsősorban.

A fenti áremelés holnap már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma még, október 27-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 574 Ft/liter

Gázolaj: 578 Ft/liter

Az egyes kutak árai között persze nagy eltérések lehetnek. A benzin esetében a legolcsóbb ár 547 forint, míg a legmagasabb 636 forint. A dízelnél 544 és 644 forint ez a két érték.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>