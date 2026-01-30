Hidegzuhany: a vártnál is gyengébben teljesített a magyar gazdaság tavaly év végén

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,7, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal első becslésében.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal bővült.

2025-ben összességében a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3 százalékkal haladta meg az előző évit.

A KSH hozzáteszi, hogy a bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a pénzügyi, biztosítási tevékenység és a kereskedelem ágak, valamint az építőipar teljesítménye járultak hozzá. A legnagyobb mértékben az ipar visszaesése fékezte a gazdaság teljesítményét.

A hazai elemzők meglátásaival, a GDP-adat hátterével és az idei várakozásokkal hamarosan részletes cikkben jelentkezünk majd.