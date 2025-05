Hidegzuhany: már csak Ausztriában drágább a dízel a régióban

Egy héttel ezelőtt nem változtak az üzemanyagárak, miközben múlt heti elemzésünkben is jeleztük: akár az olajár, akár a dollárárfolyam indokolttá tenné az árcsökkentést. Szerencsére ezen a héten reagáltak végre a nagykereskedelmi árak, és így a magyar benzinkutaknál is olcsóbb lett a tankolás.

Az árcsökkentés az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adataiban még nem szerepel, hiszen az uniós kutatás a hétfői árakat vette alapul. Így viszont a statisztika azt mutatja, hogy a magyar autósok helyzete romlott. A friss adatok szerint ezúttal 11 olyan ország volt, ahol alacsonyabb a benzin átlagára, mint Magyarországon.

A helyzet egyébként azért is elkeserítő, mert ugyanezen statisztika három héttel korábban még csak hét ilyen országot mutatott.

A romló magyar helyzet a régióban is visszaköszön, hiszen itt is megfigyelhető a relatív drágulás. Az egy héttel korábbi kimutatáshoz képest eggyel több olyan régiós ország van, ahol olcsóbban lehet tankolni, mint Magyarországon. Így a friss adatsor szerint csupán két helyen, Szlovákiában és Ausztriában magasabb az átlagár.

A gázolaj esetén még rosszabb a helyzet, Weekly Oil Bulletin adatai szerint ugyanis 15 olyan uniós ország van, ahol a hazainál alacsonyabb az átlagár. Itt is érdemes citálni a három héttel korábbi számokat, hiszen akkor csupán 8 ilyen ország volt. Ezek után persze nem kell csodálkozni azon a tényen, hogy nálunk a régióban az egyik legdrágább a dízel. A friss adatsor ugyanis arról tanúskodik, hogy egyedül az osztrák árszint haladja meg a magyart.

Hogy április óta mennyit változott a helyzet a két üzemanyagtípusnál, azt jelzi a KSH kísérleti statisztikája is. Mint írják, az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára április hónapban 589 forint volt, ami 17 forinttal, azaz 2,8 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 606 forintos átlagértékénél. A régió országaiban az áprilisi átlagár 585 forint volt, a magyar ár 0,7 százalékkal, azaz 4 forinttal magasabb volt ennél. Az előző havi adathoz képest 12 forinttal csökkent a 95-ös benzin átlagára hazánkban. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is mérséklődött, 1, illetve 4 forinttal.

A dízelüzemanyag havi átlagára Magyarországon 600 forint volt, ami 13 forinttal, 2,1 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 613 forintos átlagértékénél. Az 588 forintos régiós átlagárat 12 forinttal, 2,0 százalékkal meghaladta a dízelüzemanyag hazai átlagára. Az előző havi adathoz képest 18 forinttal mérséklődött a gázolaj magyarországi havi átlagára. A szomszédos országokban 11, a régiós országokban megfigyelt átlag pedig 12 forinttal csökkent a márciusi adathoz képest.

Nincs jó hírünk a magyar autósoknak

Sajnos úgy tűnik, hogy a magyar kutaknál nem lesz a jövő héten további árcsökkenés. A nemzetközi piacon ugyanis az olaj fordulatot vett és a hét második felében érezhetően drágult. Az Európában irányadó Brent jegyzése pénteken megközelítette a 64 dolláros szintet, miközben egy héttel korábban még a 60 dolláros szint közelében is járt.

Az olaj árának megugrása mögött az elemzők szerint az áll, hogy a befektetők bíznak a pragmatikusabb politikusi hozzáállásban, és az elkezdődő amerikai-kínai tárgyalások szerintük ésszerű kompromisszumokat és végül megállapodást eredményezhetnek.

Scott Bessent, az Egyesült Államok pénzügyminisztere május 10-én Svájcban találkozik Kína legfőbb gazdasági tisztviselőjével, He Lifeng alelnökkel, hogy közösen dolgozzanak az olajkeresletet fenyegető kereskedelmi viták megoldásán. A szakértők szerint önmagában a diplomáciai kapcsolatfelvétel is fontos, biztosan nem fognak azonnal megállapodni. De ha az irreális vámtarifák csökkennének, akkor a piacok lélegzethez jutnak, és a nyersolaj ára hordónként további 2-3 dollárral is emelkedhet.

A magyar autósok megint nem jártak jól

Fotó: Depositphotos

Eközben a kínai export a vártnál gyorsabban nőtt áprilisban, míg az import csökkenése mérséklődött, derült ki pénteken a vámügyi adatokból, ami némi megkönnyebbülést jelentett Pekingnek a vámtárgyalások előtt. Az ország nyersolaj-importja áprilisban csökkent az előző hónaphoz képest, de éves szinten 7,5 százalékkal nőtt.

Az is segítette az árak emelkedését, hogy Líbiában, Venezuelában és Irakban a termelés visszaesése meghaladta a többi OPEC-ország által tervezett kitermelésnövelést, így a kínálat minimálisan csökkent. A fentiek alapján a szakértők inkább további kisebb áremelkedést valószínűsítenek.

Az olajpiacon látható folyamatok eredményeként a hazai kutakon nem várható, hogy a következő héten árcsökkentés legyen. Sőt, ha az árak változását látjuk, az inkább áremelést jelent majd. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a jövő héten 3-5 forintos áremelkedés jöhet mindkét üzemanyagnál.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.