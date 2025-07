Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

2025.07.14-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk, ami kedden is kitarthat:

A héten kedden nem változnak a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzinért és a gázolajért is ugyanannyit fizetnek a kutak, mint a mai napon – írja a Holtankoljak.

Kedden is kitart az átlagár.

