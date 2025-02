Hihetetlen fordulat, de még a fideszes képviselőknek sem volt fantasztikus évük

A volt miniszter Seszták Miklósnak stabilan üzemel a kisvárdai autószalonja, de Becsó Zsolt, Bánki Erik és Tuzson Bence is változatlan céges háttérrel próbál vitézkedni a kapitalizmus világában. Az ellenzék soraiból Gyurcsány Ferenc (DK) a korábbi évekhez hasonlóan az Altus Portfólió Kft. tulajdonosa is. Ungár Péterről (LMP) szintén lehet tudni, hogy milliárdos: Ungár Anna a vezető tisztségviselője a Budapesti Ingatlan (BIF) Nyrt.-nek, a BIF főrészvényese pedig a Pió-21 Kft., aminek tulajdonosa Schmidt Mária és gyerekei: Ungár Péter és Ungár Anna.

Szabó Tünde egykori sportért felelős államtitkárnak a lánya alkotásait áruló családi boltja volt. A vagyonnyilatkozatában azonban már nem tüntette fel a CarolynArt Kft. nevű céget, vélhetően azért, mert tavaly április óta már nem tulajdonos benne. A cég létezik, de már csak az eddigi cégvezető Lukács Evelyn a birtokosa. Szabó Tünde lányának, Sávolt Karolinának a művészeti tehetségéről előszeretettel áradozik a kormánymédia, a Ripost szerint például a 15 éves festő már Dubajban és New Yorkban is sztár. A cég mindenesetre 2023-ban veszteségesen zárt, és már nem az anyuka a tulajdonosa.

Még két céges veszteséget találtunk. A 2023-as vagyonnyilatkozatok alapján írtuk meg, hogy a fideszes Pesti Imrének három cége van, ebből az Interplasma Kft. volt az új, amely 2023 október óta létezik, és Pesti Imre lett az egyik ügyvezetője és résztulajdonosa a gyógyszerkereskedő társaságnak. Ezt már múlt időben lehet írni, ugyanis tavaly ősszel már ki is szállt a vállalkozásból az amúgy orvosi végzettséggel rendelkező politikus.

Szintén kiderül a vagyonnyilatkozatokból, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke igazat mondhatott, amikor arról beszélt, hogy Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója nemrég titokban elvált a feleségétől. Lapunk már az Opten adatbázisa alapján megírta, hogy a Fidesz pártigazgatója tavaly május 17-e óta már nem tulajdonos a régi családi vállalkozásban, amit közösen alapított a feleségével még 1998-ban. A soroksári 8. Általános Autójavító, Szolgáltató Kft.-nek már csak Kubatov Ágnes a tulajdonosa, aki újból Fazakas Ágnes néven szerepel az adatbázisokban. A cég peidig már nem is szerepel a fideszes politikus bevallásában.

A legtöbb képviselő már évek óta meglévő érdekeltségét írta bele a papírokba, de több olyan honatyát találtunk, aki tavaly eladta a cégét vagy céges részesedését. A fideszes képviselőknek sokkal több cégük van, mint az ellenzékieknek, de ez nem csoda, hiszen eleve ők vannak a legtöbben. Országosan ismert arcaik közül Lázár János építési és közlekedési miniszternek például már nincs 10 százalékos tulajdonrésze a Divatcsarnok Projekt Zrt.-ben. Lapunk is beszámolt róla, hogy nem verte nagy dobra, de a múlt év végén megállapodott osztrák tulajdonostársaival, hogy kiszáll a cégből. Ez a hír azért érdekes, mert Vitézy Dávid fővárosi képviselő írta meg, hogy a Divatcsarnok Lotz-termében lesz a Rákosrendezőre tervezett gigantikus beruházás értékesítési központja.

Meglehetősen szubjektív, hogy mi számít gazdasági érdekeltségnek, mi a konkrét céges tulajdont vettük alapul, de több képviselő folytat családi gazdálkodást őstermelőként céges háttér nélkül, így ha ezeket is számolnánk, akkor bőven 50 fölé menne a vállalkozó képviselők száma. Mellékjövedelemként sokan tanítanak, esetleg ingatlan vagy termőföld bérbeadásából tesznek szert némi pluszpénzre. Vadásztársaságokban, különböző egyesületekben, alapítványokban szintén szívesen vállalnak szerepet a politikusok, de ezek sem cégek, valamint a kiterjedt rokoni céghálókat, leánycégeket is hiába keressük a dokumentumokban.

Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a 2025-höz képest kevésbé fantasztikus 2024-ben tán még kevesebb is lett a parlamenti képviselők által tulajdonolt vállalkozás: 199 képviselőből 48 vagyonnyilatkozatában találtunk gazdasági érdekeltségeket, néhány esetben kisebb cégbirodalmak állnak a képviselők mögött.

Lázár Jánostól Kubatov Gáborig több kormánypárti képviselő is kevesebb cégben volt tulajdonos 2024-ben, mint egy évvel korábban.

