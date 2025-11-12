2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Kiskereskedelem

Hihetetlen, hogy mennyi pénzt költenek a magyarok karácsonyra

mfor.hu

Drága lesz a karácsonyi menü.

Ünnepi kiadásokra idén átlagosan 129 ezer forintot szánnak a magyarok, ebből szeretnék kigazdálkodni az ajándékokat és a menü hozzávalóit is, ami 26 százalékos növekedés a tavalyihoz képest a Cofidis Hitel Monitor reprezentatív kutatása szerint.

Az MTI-nek megküldött kutatási anyag szerint a kiadások fedezéséhez a lakosság egyharmada az erre a célra félretett megtakarítását használja, a többség az aktuális havi jövedelmére támaszkodik, hitel felhasználását 11 százalékuk tervezi erre a célra. Az év végén a dolgozók 18 százaléka számít munkahelyi juttatásra, azaz úgynevezett pulykapénzre. Saját bevallásuk szerint a magyarok közel fele hajlamos túlköltekezni az ünnepek alatt, 14 százalékuk olyannyira, hogy januárban vissza kell fognia költéseit.

A karácsonyi menüre idén az átlagos költségkeret 45 ezer forint a kutatás szerint. A megkérdezettek közül tízből heten állítanak fát, idén is hódít a műfenyő (55 százalék), a vágott (30 százalék) és az élő fenyő (9 százalék) előtt. A kutatás szerint az idén a háztartások háromnegyede tervez ajándékozni karácsonykor, ez az arány 2022 óta folyamatosan nő. Ugyanakkor a válaszadók mintegy fele egyfajta kötelező elvárásként éli meg az ajándékozást, amit szívesen elhagyna. Az ajándékozást tervezők átlagosan 46 ezer forintos keretben gondolkodnak, és a többség legfeljebb 6 embernek vásárol.

A megfontolt költekezésre utal, hogy 85 százalék próbálja csökkenteni az ajándékra szánt kiadásait, például ár-összehasonlító oldalakat böngész, kisebb meglepetéseket választ, mint a korábbi években, vagy kifejezetten akciós, leárazott termékeket keres. 

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Erre is jó a Magyarországon létrejövő koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont

Erre is jó a Magyarországon létrejövő koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont

A Magyar Akkumulátor Szövetség vezetésével koreai-magyar akkumulátoripari kutatóközpont jön létre Magyarországon, a kompetenciaközpont 2026-ban startolhat – közölte a szövetség.

A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt

A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt

A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a magyar gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését – közölte a szervezet.

A hazai német cégek borúsan látják a jövőt

A hazai német cégek borúsan látják a jövőt

Ezt tükrözi a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara friss konjunktúrajelentése.

Gyorsvasutat építene Budapestre az Európai Bizottság: Bécsbe akár ingázni is lehetne

A budapestiek és a bukarestiek is jól járnának az Európai Bizottság új, nagyszabású vasútfejlesztési terve szerint: a magyar fővárosból 1 óra 40 perc alatt lehetne Bécsbe érni. Azt azonban még nem tudni, hogy a 250 kilométer/órás vasúti pályák építéséhez mennyi támogatást, vagy hitelt adnának a tagállamoknak.

Lassan egy évtizedes az inflációs csapda: előre örülhet a kormányzat

Lassan egy évtizedes az inflációs csapda – újabb sokkhatások jöhetnek

Hosszú idő után végre egy makroadat, ami után joggal döngetheti a mellét a kormányzat. Szinte minden elemző arra számított, hogy az infláció októberben emelkedni fog, ehelyett viszont sorozatban a negyedik hónapja stagnál. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy ez még mindig az árrésstopos érték, az intézkedés majdani kivezetése inflációs sokkal járhat. Nem beszélve a választási osztogatások kockázatairól.

Akár 60 milliárdot is elszedhet pluszban az OTP-től a kormány?

Akár 60 milliárdot is elszedhet pluszban az OTP-től a kormány?

Ennyit jelentene a bankadó megemelése a legnagyobb hazai bank esetén.

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Az átlaghozam 7 százalék körül alakult 2020 és 2024 között.

Akkora bajban a költségvetés, hogy a bankadót is megemelné Nagy Márton

Akkora bajban a költségvetés, hogy a bankadót is megemelné Nagy Márton

Hiába növelik a hiánycélt, már ennek tartásához is újabb pénzek kellenek.

A Mol is besegített a kormánynak: csettinthetnek Nagy Mártonék

A Mol is besegített a kormánynak: csettinthetnek Nagy Mártonék

2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan stagnált az infláció – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Vége a nagy leállásnak Amerikában

Véget ér a nagy leállás az Egyesült Államokban

Öt demokrata szenátor adta be a derekát.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168