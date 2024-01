Hihetetlen, mekkorát brüsszelezett az államtitkár

Az államtitkár úgy értékelt: az Európai Bizottság rossz döntéseket hoz, az Európai Tanácsban többnyire balliberális vezetők ülnek, az Európai Parlament (EP) balliberális oldala pedig felelőtlen nyilatkozatokat tesz, és korrupciós botrányaival van elfoglalva. Kifejtette: többszázezer euróval értek tetten képviselőket, de lassan halad az elszámoltatás, ellentmondó hírek érkeznek, és ezek az eljárás alatt álló képviselők szavaznak Magyarország ellen az EP-ben. Mindeközben a bizottság "mondvacsinált okokból" visszatartja a Magyarországnak járó pénzeket. Ezzel áll szemben a magyar jobboldal - mutatott rá.

Zsigmond Barna Pál hozzátette: a július 1-jén kezdődő féléves magyar elnökség fontos célkitűzése az EU globális - az Egyesült Államokkal és Ázsiával szembeni - versenyképességének helyreállítása és a migráció helyes kezelése. A magyar elv az, hogy csak azokat az Európába érkezőket engedjék be, akik valóban jogosultak védelemre, szemben az uniós gyakorlattal, mely előbb beengedi a migránsokat, aztán próbálja vizsgálni a jogosultságot, és akiknél nincs, azokat próbálják - többnyire sikertelenül - visszaküldeni. Arra a felvetésre, hogy elvehetik-e Magyarországtól a soros elnökséget, Zsigmond Barna Pál nemmel válaszolt. Már biztos, hogy Magyarország lesz a soros elnök 2024 második félévében - jelentette ki.

Fotó: Depositphotos

Hangsúlyozta: a magyarok elsősorban magukra számíthatnak. 2012-ben is kitűnő volt a magyar elnökség, és Magyarország most is jól áll a felkészüléssel. Remélhetőleg a június 9-ei EP-választással Európa is jó irányba fordul - jegyezte meg az államtitkár. Zsigmond Barna Pál az M1 aktuális csatornán kitért arra is: a háborús szankciók miatt romlott Európa versenyképessége, a brüsszeli elitnek nincsenek hosszú távú stratégiai víziói, csak a rossz döntéseket erőlteti a migráció kérdésében is. A június 9-ei EP-választás tétje Európa jövője. Arra van szükség, hogy a kontinens visszanyerje régi erejét, újra a nemzetállamok Európája legyen, ahogy azt az alapító atyák megálmodták. Ennek érdekében őszintén kell beszélni a valóságról például a háború vagy a migráció kérdésében - tette hozzá.

(MTI)