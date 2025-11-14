3p
Hihetetlen, mi történt Lázár János felségterületén

A miniszter által irányított építőipar a két számjegyű augusztusi zuhanás után szeptemberben ugyanilyen mértékben nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva,

2025 szeptemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 15,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Egy hónappal korábban még 15,2, illetve 13,6 százalékos csökkenésről számolt be a KSH.

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1 százalékkal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 16,4 százalékkal meghaladta a 2025. augusztusit. 2025 III. negyedévében az építőipar termelői árai 5,5 százalékkal magasabbak voltak, mint az előző év azonos időszakában.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 38,5, az egyéb építmények építése 27,3 százalékkal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 2,7 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A megkötött új szerződések volumene 4,8 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 4,1, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 5,3 százalékkal alacsonyabb volt.

Az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 40,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 15,9 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 75,0 százalékkal nagyobb volt a 2024. szeptemberinél.

Szeptemberben a KSH ütemezett adatrevíziót hajtott végre, amelynek során adatszolgáltatói adatjavítás miatt 2025. januárig visszamenőleg emelkedett a tárgyhónap végi szerződések volumene.

2025 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 1,7 százalékkal bővült.

Az építőipar ágazatain belül 2025 III. negyedévében a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben nőttek leginkább (6,3 százalékkal) az árak, az egyéb építmények építésében 5,0, az épületek építése vonatkozásában 4,6 százalék volt a drágulás mértéke 2024 III. negyedévéhez mérten.

Az építőipar termelői árai átlagosan 0,7 százalékkal haladták meg a 2025. II. negyedévi értékeket.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.

