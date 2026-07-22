Hirtelen megint sokkal drágáb lesz a tankolás

Csütörtökön újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik: a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik – írja a Holtankoljak.
A szerdai nagykereskedelmi áremelés hatása a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban egyelőre nem jelent meg a legtöbb benzinkútnál.
A július 22-i országos átlagárak jelenleg így alakulnak:
95-ös benzin: 598 forint/liter
Gázolaj: 618 forint/liter
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