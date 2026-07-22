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Makró Üzemanyagok

Hirtelen megint sokkal drágáb lesz a tankolás

mfor.hu

Közel a 600 forinthoz a benzin literje.

Csütörtökön újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik: a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 9 forinttal emelkedik – írja a Holtankoljak.

A szerdai nagykereskedelmi áremelés hatása a mai országos kiskereskedelmi átlagárakban egyelőre nem jelent meg a legtöbb benzinkútnál.

A július 22-i országos átlagárak jelenleg így alakulnak:

95-ös benzin: 598 forint/liter

Gázolaj: 618 forint/liter

 

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