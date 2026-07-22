Hirtelen megint sokkal drágáb lesz a tankolás

Közbeszerzési reform vagy uniós megfelelés? Megszólalt a szakértő

Bár a kormány az európai uniós források megszerzése érdekében több ponton is módosította a hazai közbeszerzési törvényt, a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint félő, hogy ettől függetlenül a rendszer működése alapjaiban nem fog megváltozni. Túlburjánzott, alacsony hatékonysággal működő intézmények, hiányzó felelősségi körök és a korrupció melegágya: ezek a kockázatok még mindig komoly felkiáltójelekként magasodnak az évente 4-5 ezermilliárd forintot is megmozgató piac felett.