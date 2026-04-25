Hirtelen mindenkinek akkumulátor kell

Király Béla
Király Béla

Az iráni háború miatt a hagyományos energiahordozók ára megugrott, ráadásul az elérhetőségük is bizonytalanná vált. Ez pedig ismét fókuszba helyezte a megújuló energiát és annak tárolását.

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros forgalmának tartós zavara újabb globális energiabiztonsági sokkot idézett elő. A közel-keleti olaj‑ és LNG‑szállítások akadozása rávilágított arra, hogy az energiarendszerek sebezhetősége nemcsak az energiahordozók eredetében, hanem az ellátási láncok és a villamosenergia‑rendszerek rugalmasságában is rejlik. Nem véletlenül került ismét fókuszba az elektromos áram és annak tárolása, legyen szó járművekről vagy az ipari és háztartási felhasználásról.

A szolnoki ipari akkumulátortelep
A szolnoki ipari akkumulátortelep
Fotó: Facebook / Energiaügyi Minisztérium

A héten napvilágot látott adatok szerint például kilőtt az elektromos autók iránti kereslet. Az E-Mobility Europe kereskedelmi szövetség és a New Automotive kutatóintézet által hétfőn ismertetett adatok szerint az új (teljesen) elektromos járművek (BEV) eladásai márciusban 51 százalékkal ugrottak meg, és az első negyedévet tekintve is közel 30 százalékos volt a növekedés. A változást a szakértők – az árak csökkenése mellett – egyértelműen összefüggésbe hozták az energiapiaci bizonytalansággal.

Ugyanakkor nemcsak a járműpiacon okozott a geopolitikai helyzet komoly változásokat, hanem az akkumulátoros energiatárolás esetén is, ami szakértők szerint egyre inkább stratégiai infrastruktúrává válik. Az utóbbi hónapokban az akkumulátoros energiatárolás iránti kereslet robbanásszerű növekedése tapasztalható, amely egyszerre jelenik meg ipari és háztartási szinten is. A Bloomberg elemzése szerint az energiatárolás mára a villamosenergia-rendszerek egyik kulcspillérévé vált. Az akkumulátorok költsége az elmúlt évtizedben drámai mértékben, mintegy 75 százalékkal csökkent, és a következő években további áresés várható.

Ezzel párhuzamosan más tiszta technológiák költségei kevésbé változtak, de összességében a nap- és szélenergia akkumulátorokkal kombinálva egyre versenyképesebb megoldást jelent. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a globális villamosenergia-igény – például az adatközpontok terjedése miatt – meredeken emelkedik. Az akkumulátoros energiatároló rendszerek ugyanis lehetővé teszik a megújuló források termelésének kiegyenlítését, a csúcsterhelések kezelését és az importfüggőség csökkentését, ami válsághelyzetben döntő tényezőnek bizonyul.

Miért pont az akkumulátoros tárolás?

A mostani háborús helyzet világosan megmutatta: a nap- és szélenergia önmagában nem elegendő a stabil ellátáshoz. A megújulók időjárásfüggősége miatt tárolókapacitás nélkül nincs valódi energiabiztonság. Nemzetközi piaci elemzések szerint az akkumulátoros tárolás iránti kereslet már a konfliktus első heteiben érdemben gyorsult, különösen azokban az országokban, amelyek nagymértékben függnek az importált fosszilis energiahordozóktól.

A pénzügyi piacok reakciója szintén beszédes: a globális befektetők az energiatárolással foglalkozó vállalatokat a válság „nyertesei” közé sorolták, mivel ezek az eszközök nem igényelnek folyamatos tüzelőanyag‑ellátást, és nem érintettek tengeri szállítási útvonalak kockázataiban.

Magyarország: ziccert hagyott ki a távozó kormány?

Magyarország különösen érzékeny a régiós és globális energiapiaci zavarokra, mivel nettó villamosenergia‑importőr, miközben az elmúlt években rendkívül gyors ütemben nőtt a naperőművi kapacitás. A hazai energiamixben a napenergia domináns megújuló forrássá vált. Európai összevetésben a legmagasabb az így előállított áram aránya. Ugyanakkor más megújuló energiaforrás terén már messze nem állunk ilyen jól, így uniós összevetésben az átlagnál rosszabb számaink vannak.

A fentieket felismerve a magyar kormány célzott programokat indított a hálózati energiatárolás fejlesztésére. Egy 2024‑ben lezárt pályázati körben mintegy 50 ipari léptékű energiatároló projekt kapott támogatást, összesen 440 MW teljesítménnyel, kifejezetten a megújulók további integrálása és az ellátásbiztonság javítása érdekében.

Az Energiaügyi Minisztérium a választások előtti időszakra időzítette a lakossági energiatárolási programot, amely nagyon élénk érdeklődés mellett zajlott. A pályázaton eredetileg 40 ezer háztartás támogatásáról volt szó, ezzel szemben 130 ezernél többen jelentkeztek. A témáról szóló korábbi cikkünkben azt írtuk, hogy az összes pályázó támogatása ugyan egyszeri viszonylag nagy összeget igényelne, hiszen az eredeti 100 milliárd forintos keretösszeg legalább háromszorosát, ám ez a költségvetés számára is már rövid távon megtérülne.

Ugyan a Miniszterelnökség távozó minisztere, Gulyás Gergely egy korábbi Kormányinfón jelentős bővítést ígért, és a szakminisztérium illetékesei is utaltak erre, végül azonban csak minimálisan módosítás történt: öt és félmilliárd forinttal megemelték a keretösszeget, ami így 105,5 milliárd forint lett. Ezzel energiabiztonsági szempontból ziccert hagyott ki a megszűnő tárca, hiszen a pályázók szélesebb körű támogatása révén akár már a jövő évben elérhetővé vált volna – a kormányzati tervekben szereplő – 3 GW tárolói kapacitás. A minisztérium ezt azért tartotta fontosnak, mert így országos szinten 1 milliárd köbméter földgáz megtakarítására nyílna lehetőség. Tekintve az olaj és a földgáz turbulenssé vált piacát, ez jelen helyzetben igen megnyugtató lett volna. Ráadásul ezzel valóban érdemi lépést tettünk volna a sokszor csak lózungként hangoztatott energiaszuverenitás felé.

Háború, mint katalizátor

Nemzetközi tapasztalatok alapján az iráni háború hatása egyébként is túlmutat a pillanatnyi árrobbanáson. Az elemzők szerint az ilyen válságok felgyorsítják a már zajló strukturális átalakulásokat, vagyis a megújuló alapú, tárolással kombinált energiarendszerek kiépítését. Magyarország ebből a szempontból kettős szorításban van: egyszerre kényszerül reagálni a külső ellátási bizonytalanságokra, és közben kellene építeni olyan energiarendszert, amelyben az akkumulátoros tárolás nem kiegészítő elem, hanem kritikus infrastruktúra. Csak remélni lehet, hogy a következő kormányzat ezt felismerve fog cselekedni.

Az orosz olaj sem old meg a magyar piacon minden problémát

Az orosz olaj sem old meg minden problémát a magyar piacon

A hét egyik legfontosabb üzemanyagpiaci híre az volt, hogy a Barátság kőolajvezeték ismét működőképes, és megindult a tranzit is. Ez a hazai ellátás szempontjából megnyugtató hír, ugyanakkor a hatósági árak miatt az üzemanyagok importja gyakorlatilag leállt. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a következő hónapokban az új kormány is csak óvatosan nyúl majd a rendszerhez.

A heti veszteséget nem hozta be, de így is erős napot zárt a forint

A heti veszteséget nem hozta be, de így is erős napot zárt a forint

A dollár árfolyama a reggeli 314-ről 311-re változott.

A napraforgóolaj árrésstopja miatt az olívaolaj is olcsóbb lehet a magyar boltokban

A napraforgóolaj árrésstopja miatt az olívaolaj is olcsóbb lehet a magyar boltokban

A forint erősödése is az olívaolaj árcsökkenésének kedvez: még nem érte el a napraforgóolaj szintjét, de szűkül a rés.

Ennyivel emelkedhet a nettó bére a medián alatt keresőknek

Ennyivel emelkedhet a nettó bére a medián alatt keresőknek

Az adócsökkentést jövedelmi sávok szerint lépné meg a Tisza Párt, és az elhangzottak alapján már azt is lehet tudni, kiről mennyi adóterhet venne le az új kormány.

Leszámolna a gyorshajtókkal és az illegális versenyekkel Vitézy Dávid

Leszámolna a gyorshajtókkal és az illegális versenyekkel Vitézy Dávid

A közlekedési és beruházási minisztérium vezetésére felkér politikus megosztotta terveit a közösségi médiában. Úgy látja, évtizedes adósságokat kell ledolgozniuk.

Egyre több magyar ingázik külföldre az elfogadható fizetésért

Egyre több magyar ingázik külföldre az elfogadható fizetésért

Az ingázók a KSH adatai alapján közel 119 ezer fős létszáma a koronavírus-járvány óta mért legmagasabb.

Itt a leltár: ennyi eurómilliárdot kaphatunk Brüsszeltől, ha teljesíti a Magyar-kormány a feltételeket

Itt a leltár: ennyi eurómilliárdot kaphatunk Brüsszeltől, ha teljesíti a Magyar-kormány a feltételeket

A Tisza Párt választási győzelme fundamentális fordulatot jelenthet az EU-s pénzek felszabadítása tekintetében, feltéve, hogy a kormányzat sikeresen teljesíti a jogállamisági feltételeket – írja elemzésében az Accorde Alapkezelő Zrt.

Aggasztó munkanélküliséget örökölt a Tisza-kormány

Aggasztó munkanélküliséget örökölt a Tisza-kormány

A ráta már 4,5 százaléknál tart a friss adatok szerint.

Az Orbán-kormány utolsó média ajándéka

Az Orbán-kormány utolsó médiaajándéka

Megkönnyebbülhetnek a médiatulajdonosok.

Pogátsa Zoltán

Pogátsa Zoltán: Kizárt, hogy Orbán Viktor ebből a politikai és gazdasági összeomlásból visszajöjjön

A közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense az április 23-ai élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 96. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

