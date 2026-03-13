3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Makró Egyesült Államok

Hirtelen pofon ütötték az amerikai gazdaságot

mfor.hu

Jelentősen lassult az Egyesült Államok gazdasági növekedése 2025 utolsó negyedévében. Eközben a fogyasztás továbbra is bővült, az infláció pedig a jegybanki cél felett maradt – közölte a washingtoni kereskedelmi minisztérium gazdasági statisztikai hivatala, a BEA (Bureau of Economic Analysis) pénteken.

Az amerikai bruttó hazai termék (GDP) évesített ütemben 0,7 százalékkal nőtt 2025 negyedik negyedévében

Ez jóval elmarad az előzetes becslésben jelzett 1,4 százaléktól és éles lassulás a harmadik negyedévi 4,4 százalékos bővülés után. A lefelé módosított adat a kivitel, a lakossági fogyasztás, a kormányzati kiadások és a beruházások gyengébb alakulását tükrözi.

A növekedést a fogyasztás és a beruházások emelkedése támogatta, miközben a kormányzati kiadások és az export csökkentek. Az import – amely levonásként jelenik meg a GDP-számításban – szintén mérséklődött, de kisebb mértékben a korábban becsültnél.

Az egész évet tekintve az amerikai gazdaság 2,1 százalékkal bővült 2025-ben, ami kissé elmarad az előző becsléstől.

Az inflációs folyamatokat jelző személyi fogyasztási kiadások (PCE) árindexe januárban havi alapon 0,3 százalékkal emelkedett, míg az energia- és élelmiszerárakat kiszűrő maginfláció (core PCE) 0,4 százalékkal nőtt, megegyezve az előző havi ütemmel.

Éves összevetésben a PCE-index 2,8 százalékkal, a magindex szintén 2,8 százalékkal emelkedett, ami továbbra is meghaladja az amerikai jegybank 2 százalékos inflációs célját.

A személyi jövedelmek januárban 0,4 százalékkal emelkedtek havi bázison, elsősorban a bérek és fizetések növekedésének köszönhetően. A bérek és fizetések összesen 71,2 milliárd dollárral nőttek, főként a szolgáltatási ágazatokban. A rendelkezésre álló személyi jövedelem 0,9 százalékkal bővült, reálértéken 0,7 százalékos növekedést mutatva.

A lakossági kiadások szintén 0,4 százalékkal nőttek januárban, ami 81,1 milliárd dolláros bővülésnek felel meg. A növekedést elsősorban a szolgáltatások – különösen az egészségügy, a lakhatás és a pénzügyi szolgáltatások – iránti kereslet emelkedése hajtotta, miközben az árukra fordított kiadások csökkentek, főként a járművek és az energiahordozók iránti kereslet visszaesése miatt.

Az adatok arra utalnak, hogy az amerikai gazdaság lendülete 2025 végére jelentősen mérséklődött, miközben a fogyasztás továbbra is támaszt nyújt a növekedésnek, az infláció pedig csak lassan közelít a jegybanki célhoz – állapítja meg a BEA jelentése.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már kopogtatnak az új kormány ajtaján a hazai nyugdíjasok

Már az új kormány ajtaján kopogtatnak a hazai nyugdíjasok

Szerintük nem lehet tovább halogatni az életminőségük javítását.

ksh építőipar

Sötét felhők gyűlnek az építőipar felett

Az építőipar is megérezte a január elejére-közepére jellemző kemény fagyokat: hóban és a mínusz 10 fokban nehéz dolgozni, ezért sok építkezést halasztottak a következő hónapokra. A bizonytalanság azonban velünk maradt: a közel-keleti háború okozta energiaválság főként a vállalati keresletet vetette vissza, a választásokhoz közeledve pedig inkább a projektek lezárása, mint újak indítása lehet aktuális.

Az éjjel megint milliárdokat pakolgattak Orbán Viktorék

Az éjjel megint milliárdokat pakolgattak Orbán Viktorék

Újraosztják a költségvetési tortát.

Bendarzsevszkij Anton: Nem adja fel a szankciós ütőkártyát Amerika, most viszont Európán a világ szeme

Bendarzsevszkij Anton: Nem adja fel a szankciós ütőkártyát Amerika, most viszont Európán a világ szeme

Csak ideiglenes lesz az amerikai lépés, de Európa nélkül ez sem érhet túl sokat az orosz olaj szempontjából

Fontos számokat közölt Nagy Márton a nyugdíjakról

Fontos számokat közölt Nagy Márton a nyugdíjakról

Nem járnak jól, akik idén mennek nyugdíjba.

Egy Tisza-kormány is hatalmas gödörből indulna a hitelminősítő szerint

Egy Tisza-kormány is hatalmas gödörből indulna a hitelminősítő szerint

Jelentős gazdasági kihívások várják az új kormányt.

Szijjártó Péter egyik szeme sír, a másik nevet az orosz olaj miatt

Szijjártó Péter egyik szeme sír, a másik nevet az orosz olaj miatt

Már csak követni kéne az amerikai példát?

Váratlan fordulat a babaváró hiteleknél

Váratlan fordulat a babaváró hiteleknél

Csökkenni kezdett a hitelálomány, ilyen még nem volt. Az Otthon Start sem hozott fordulatot.

Elemző: minden idők legnagyobb olajválsága jön

Elemző: minden idők legnagyobb olajválsága jön

És nem látszik, mi lenne a megoldás.Jöhet a történelmi rekord olajár?

Még a tavalyihoz képest is bezuhant az építőipar januárban

Még a tavalyihoz képest is bezuhant az építőipar januárban

Különösen az épületek építése esett vissza januárban, ebben a szektorban egyik tavalyi hónap sem volt ilyen gyenge. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai nagy szórást mutatnak a megyék között.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168