Hirtelen pofon ütötték az amerikai gazdaságot

Az amerikai bruttó hazai termék (GDP) évesített ütemben 0,7 százalékkal nőtt 2025 negyedik negyedévében

Ez jóval elmarad az előzetes becslésben jelzett 1,4 százaléktól és éles lassulás a harmadik negyedévi 4,4 százalékos bővülés után. A lefelé módosított adat a kivitel, a lakossági fogyasztás, a kormányzati kiadások és a beruházások gyengébb alakulását tükrözi.

A növekedést a fogyasztás és a beruházások emelkedése támogatta, miközben a kormányzati kiadások és az export csökkentek. Az import – amely levonásként jelenik meg a GDP-számításban – szintén mérséklődött, de kisebb mértékben a korábban becsültnél.

Az egész évet tekintve az amerikai gazdaság 2,1 százalékkal bővült 2025-ben, ami kissé elmarad az előző becsléstől.

Az inflációs folyamatokat jelző személyi fogyasztási kiadások (PCE) árindexe januárban havi alapon 0,3 százalékkal emelkedett, míg az energia- és élelmiszerárakat kiszűrő maginfláció (core PCE) 0,4 százalékkal nőtt, megegyezve az előző havi ütemmel.

Éves összevetésben a PCE-index 2,8 százalékkal, a magindex szintén 2,8 százalékkal emelkedett, ami továbbra is meghaladja az amerikai jegybank 2 százalékos inflációs célját.

A személyi jövedelmek januárban 0,4 százalékkal emelkedtek havi bázison, elsősorban a bérek és fizetések növekedésének köszönhetően. A bérek és fizetések összesen 71,2 milliárd dollárral nőttek, főként a szolgáltatási ágazatokban. A rendelkezésre álló személyi jövedelem 0,9 százalékkal bővült, reálértéken 0,7 százalékos növekedést mutatva.

A lakossági kiadások szintén 0,4 százalékkal nőttek januárban, ami 81,1 milliárd dolláros bővülésnek felel meg. A növekedést elsősorban a szolgáltatások – különösen az egészségügy, a lakhatás és a pénzügyi szolgáltatások – iránti kereslet emelkedése hajtotta, miközben az árukra fordított kiadások csökkentek, főként a járművek és az energiahordozók iránti kereslet visszaesése miatt.

Az adatok arra utalnak, hogy az amerikai gazdaság lendülete 2025 végére jelentősen mérséklődött, miközben a fogyasztás továbbra is támaszt nyújt a növekedésnek, az infláció pedig csak lassan közelít a jegybanki célhoz – állapítja meg a BEA jelentése.

(MTI)