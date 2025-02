Hitelkamat-csökkenésről tájékoztatnak Nagy Mártonék

Az újabb kamatcsökkentéssel a hazai kkv-k a beruházáshoz és működéshez szükséges likviditási és forgóeszközhitel-igényüket is kedvezőbb finanszírozás mellett tudják biztosítani. A kamatcsökkentésnek köszönhetően egy átlagos, 100 millió forintos 10 éves futamidejű beruházási hitel esetében a kölcsön törlesztési terhe 15 százalékkal csökkenhet. A Demján Sándor Program indulását megelőző 5 százalékos kamatozású hitelhez képest pedig közel 40 százalékkal csökken a Széchenyi Kártya beruházási hiteleit igénylő vállalkozások finanszírozási terhe. A Széchenyi Kártya beruházási hitelek esetében további kedvezményt jelent, hogy az új igénylőknek a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Garantiqa Hitelgarancia Zrt. elengedi az első éves kezességvállalás díját – írja a tárca.

