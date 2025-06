Hivatalos: Garancsi István 1 forintért eladta a tulajdoni részesedését

Így június 13-ával immár hivatalosan is Székesfehérvár Önkormányzata lett a Fehérvár F.C. Kft. tulajdonosa. A következő fontos feladat a labdarúgócsapat nevezésének leadása az NB II-es magyar bajnokságba – ennek határideje június 16-a.”

Székesfehérvár Közgyűlése június 10-i rendkívüli ülésén hozott szinte egyhangú döntést arról, hogy egy szigorú feltételrendszer megfogalmazása mellett átveszi a kft. és ezzel a klub működtetését. Az adásvételt rögzítő, hivatalos szerződés egyeztetése után, pénteken este pedig sor került ennek aláírására is.

Péntek este aztán a klub a honlapján bejelentette: „immár hivatalosan is Székesfehérvár Önkormányzata a Fehérvár FC tulajdonosa„.

