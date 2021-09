Hivatalos: SPD-győzelem Németországban

Jaksity György: "Szűk mozgásteret hagyott magának a kormány"

A Concorde Értékpapír Zrt. társalapítója, Jaksity György a Piac & Profitnak adott interjúban a magyar gazdaság helyzetét járvány nélkül is vegyes érzelmekkel minősítette, mondván, a kormány azt a szűk mozgásteret próbálta bejárni a válságkezelésben gazdasági és egészségügyi szempontból is, amit hagyott magának tíz év alatt. Az inflációs kilátásokat borúsabbnak látja a közmegítélésnél, de szerinte a jegybank csak teszi a dolgát, amikor kamatemelésekkel reagál a növekvő inflációra. A Matolcsy György kontra Varga Mihály/kormány közötti csörtét önmagában nem feltétlenül tartja gondnak, csak akkor, ha az visszahat a gazdaságpolitika hatékonyságára. Problémát inkább abban lát, hogy a velünk nagyjából egy időben az EU-ba lépő országok közül mi zárkóztunk fel a legkevésbé az uniós átlaghoz a korábbi szintünkhöz képest, miközben a gazdaság méretéhez viszonyítva a legmagasabb uniós támogatási szintet élveztük. A 2022-es választások utáni lehetséges kormányzati szerepvállalásáról pedig azt mondta: a politika is egy szakma, amit soha életében nem művelt, és nem is értékelné le azzal, hogy azt gondolja, olyan, mint egy autó: kiszáll az egyikből, átül a másikba, és ugyanúgy megy tovább.