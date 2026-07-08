Hivatalos: Varga Mihályék többet követelnek a bankoktól

A július 7-én, kedden délután megjelent Magyar Közlöny alapján

módosul két, a Magyar Nemzeti Bankot érintő MNB-rendelet is.

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Több adatot kérnek a hitelekről

A kihirdetett jogi változás szerint mindkét esetben a bankok által teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség módosul, azaz egészül ki.

A közelgő változások értelmében a bankoknak például:

több új adatot kell jelenteniük a Magyar Nemzeti Bank felé betétekről, hitelekről, hitelkeretekről és repóügyletekről.

Ingatlanoknál új adatokat kell átadniuk: bérbeadott terület arányára, bérbeadható terület méretére, lakások számára vonatkozóan.

A módosítások idén október, valamint december elsejétől lépnek hatályba. A pontos jogszabályokat itt olvashatja.