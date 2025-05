Hivatalos: veszteséges lett Mészáros Lőrinc péksége

A korábbi években is csak minimálisan volt nyereséges Mészáros Lőrinc péksége, de 2024-ben egyenesen veszteséges lett, derült ki a Vál-Völgye Pékség Kft. beszámolójából. A felcsúti milliárdos alcsútdobozi péksége tavaly 349,5 millió forint bevételt könyvelhetett el, ami rekordot jelent, de ez főleg az inflációnak köszönhető. A pékség 2020 óta létezik és azóta 1-7 millió forint profitot sikerült kihozni az üzletből, de most megtört a széria: csúnya, 78,1 millió forintos veszteség lett az egész éves kenyérsütés vége. Pedig a pékségnek elég biztosnak tűnik a megrendelői köre, hiszen Mészáros Lőrinc szállodáiban (Hunguest) és egyéb NER-es hotelekben, éttermekben is a cég termékeit fogyaszthatják a vendégek. A veszteség oka, hogy nagyon megugrott az anyagjellegű ráfordítás.

A cég többségi tulajdonosa a Mészáros Lőrinchez tartozó Búzakalász 66 Kft., de személyesen maga a milliárdos is benne van a társaságban, valamint Kenéz-Hanyecz Kinga ügyvezető is. Saját oldalukon olvasható céljuk, hogy az állandó és kiemelkedő minőségű, az ügyféligényeknek minden tekintetben megfelelő minőségi, prémium pékárut gyártsanak a lakossági és a HoReCa szektor részére.

A világ még nem harapott rá Mészáros Lőrinc kenyerére, de Németországban minimálisan fogyasztják.

A Vál-Völgye Pékség Kft.-nek közösségiexport-értékesítésből származó árbevétele 115 ezer forint volt, Németországba irányuló termék eladásból

– olvasható a beszámolóban. Ez korábban az egymillió forintot is meghaladta, tehát visszaesett a németek igénye a minőségi alcsútdobozi kenyér iránt. Pedig 2023-ban Orbán Viktor miniszterelnök is innen szerezte be a húsvéti kenyeret és a kalácsot, ahogy ez egy emlékezetes kormányfői videóból korábban kiderült.

A veszteség ellenére a Vál-Völgye Pékség Kft. számára van remény, hiszen a saját tőkéje még 107 millió forint.